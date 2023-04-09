Макрон выступил против участия Европы в конфликте США и Китая из-за Тайваня

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos во время визита в Китай заявил, что, по его мнению, Европе не стоит участвовать в конфликте США и КНР из-за Тайваня. По его словам, приоритет стран Европы заключается не в том, чтобы адаптироваться к повестке дня других стран во всех регионах мира, а в том, чтобы следовать своим интересам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: File Photo, Reuters Си Цзиньпин (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: File Photo, Reuters

«Вопрос, заданный нам, европейцам, заключается в следующем: заинтересованы ли мы в форсировании решения вопроса с Тайванем? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны последовать этому примеру и приспособиться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?» — сказал президент Франции.

Господин Макрон также затронул тему архитектуры безопасности Европы. «Председатель Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты»,— заявил Эмманюэль Макрон. По его мнению, Китай — единственное государство в мире, которое имеет «немедленное и радикальное» влияние на ход конфликта России с Украиной.

Анастасия Ларина