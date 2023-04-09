Что происходит после ввода войск России на Украину. День 410-й

В российских Вооруженных силах созданы специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены Киеву странами Запада. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев раскроет данные о потерях после вооруженного конфликта с Россией. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:56. В российских Вооруженных силах созданы специальные группы для борьбы с танками, которые были поставлены Киеву странами Запада — начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

8:51. Бундесвер намерен закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотников, это связано с участившимися полетами неизвестных дронов над немецкими военными объектами, в том числе теми, где проходят обучение украинские военные — Tagesspiegel со ссылкой на источники.

8:46. Киев раскроет данные о потерях после вооруженного конфликта с Россией, это будет «ужасное число» — посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Daily Express.

8:44. Киев раскритиковал Ватикан за совместное участие подростков из РФ и Украины в Крестном пути. Украинская сторона считает, что таким образом Святой Престол попытался «приравнять жертву и агрессора» — секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

8:40. В Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил — Минобороны РФ.