В Сербии вновь призвали отправить в отставку министра экономики за заявления о санкциях против РФ

Сербское «Движение социалистов» вновь призвало премьер-министра страны Ану Брнабич немедленно уволить министра экономики Раде Басту, который, по мнению партии, показал себя «недисциплинированным антигосударственным невеждой» перед миссией Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает сербское издание Politika. Господин Баста пожаловался в присутствии миссии МВФ, что не понимает, почему президент Александр Вучич не вводит санкции против России.

«Я, Раде Баста, министр экономики, и я за введение санкций против РФ. Я уважаю президента Александра Вучича, но я действительно не понимаю, почему он препятствует этому»,— сказал министр (цитата по сербскому изданию Novosti).

Похожее заявление господин Баста сделал в марте. Он сказал, что не может «смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича». В Кремле тогда сказали, что Россия высоко ценит позицию Сербии, которая не присоединилась к санкциям.

«Движение социалистов» уже требовало отставки господина Басты в марте. Это также было из-за заявления министра о том, что Сербия должна ввести санкции против России. «Сейчас, когда нам нужно единство, Баста просит публично разделить правительство Сербии по вопросу о его поддержке присоединения к незаконным санкциям против РФ»,— заявила партия.

Знакомые с позицией сербского руководства источники «Ъ» говорили, что высказывание министра — «своего рода пробный шар для тестирования реакции общества на возможное введение санкций против России». Александр Вучич в конце марта говорил, что считает решение Сербии об отказе от санкций против РФ верным. 6 апреля он заявил, что ожидает увеличения давления на Сербию по вопросу санкций. По его словам, в его окружении есть люди, которые выступают за санкции. «Министр Баста любит вводить санкции не потому, что любит вводить санкции, а потому, что любит кому-то нравиться»,— сказал он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белград сделал ход министром».

Мария Федотова