Белград сделал ход министром

Министр экономики Сербии Раде Баста высказался за присоединение Белграда к санкциям против РФ, что вызвало бурную реакцию в обеих странах. В Сербии потребовали отставки министра. А в МИД РФ посоветовали ему, вместо того чтобы предлагать антироссийские санкции, выступить против давления США на Сербию. Знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” утверждают, что высказывание министра — «своего рода пробный шар для тестирования реакции общества на возможное введение санкций против России», о чем в последнее время все чаще говорит и президент Сербии Александр Вучич. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономики Сербии Раде Баста

Фото: Страница Раде Басты в Twitter Министр экономики Сербии Раде Баста

Фото: Страница Раде Басты в Twitter

Необходимость присоединения к санкциям Запада против РФ министр экономики Сербии Раде Баста объяснил заботой об интересах страны и ее президента. «Наша страна платит огромную цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо,— написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.— “Ъ”).— Я как министр экономики вижу, какое давление оказывается на президента Александра Вучича, а мы все молчим. Я это принять не могу, поэтому выступаю за введение санкций против России и требую от правительства Сербии определиться по этому вопросу».

Высказывание тут же вызвало бурную реакцию в обеих странах. Входящее в правящую в Сербии коалицию «Движение социалистов» (его возглавляет глава ключевой спецслужбы страны — Агентства безопасности и информации Александр Вулин) потребовало немедленной отставки министра экономики.

«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель расколоть правительство по вопросу о присоединении к противозаконным санкциям против России. Особенно позорно, что Баста прячется за спиной президента. Ожидаем, что он сам уйдет из правительства»,— заявили в «Движении социалистов».

Чуть сдержаннее высказался первый вице-премьер Ивица Дачич, который возглавляет Соцпартию, чьим коалиционным партнером является партия господина Басты «Единая Сербия». Социалисты поддерживают позицию Совбеза страны относительно того, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но выступает против введения антироссийских санкций. А лидер «Единой Сербии» Драган Маркович поспешил отмежеваться от министра экономики, сообщив, что позиция Раде Басты не является позицией партии.

Оперативно отреагировали на заявление сербского министра и в Москве. «Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России,— возмутилась в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.— Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? С введением санкций против РФ давление Штатов на Сербию лишь усилится». А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия «высоко ценит» позицию Сербии, которая не присоединилась к антироссийским санкциям в условиях «беспрецедентного, глупого, незаконного, противоречащего нормам международного права давления».

Знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” утверждают, что высказывание министра — это «своего рода пробный шар для тестирования реакции общества на возможное введение санкций против России» и что «Баста вряд ли бы решился на такое заявление без ведома высокого начальства».

Отметим, что в последнее время о «неизбежности присоединения Белграда к антироссийским санкциям» все чаще говорит и сам президент Александр Вучич. В недавнем интервью телеканалу Happy глава Сербии заявил: «Я не могу поклясться, что мы не введем санкции против России. Это было бы безответственно». А чуть раньше Александр Вучич высказался еще более определенно. «Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит»,— признал президент в февральском интервью телеканалу Prva. «Вучич постепенно готовит общественность к введению в какой-то форме санкций против России»,— прокомментировал слова сербского президента белградский политолог Джордже Вукадинович.

«ЕС добивается от Александра Вучича хотя бы символического присоединения к антироссийским санкциям,— поясняют “Ъ” источники в Белграде.— Для европейцев важен не столько экономический эффект от подключения Сербии к мерам против России, сколько то, чтобы сербское руководство объявило об этом публично. Ведь негласно Сербия и так старается придерживаться многих введенных ЕС мер».

Впрочем, даже «символическое присоединение» Сербии к антироссийским санкциям по тем же политическим соображениям вряд ли окажется приемлемым для Москвы, на экономическую помощь и поддержку которой Белград по-прежнему рассчитывает.