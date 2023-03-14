В Кремле оценили позицию Сербии по отказу от санкций против России

Россия высоко ценит позицию Сербии, которая не присоединилась к антироссийским санкциям в условиях «беспрецедентного давления». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы прекрасно понимаем, какое беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию — особо. И мы высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что самые острые вопросы будут решаться в рамках российско-сербского партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами.

Ранее сегодня, 14 марта, министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение в отношении России санкций. По его словам, отказ от них «становится невыносимым». Позднее Движение социалистов под руководством директора разведывательного Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина осудило предложение господина Басты. Члены движения призвали его уйти в отставку. Они считают, что таким образом министр намерен разделить сербское правительство.