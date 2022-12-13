США анонсировали переговоры с РФ о Поле Уилане

США и Россия на этой неделе проведут переговоры об осужденном в РФ американце Поле Уилане, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, консультации состоятся «на высоком уровне».

«Что касается вопроса о том, контактируем ли мы с РФ по делу Уилана, то мы будем контактировать с ними на этой неделе. Я не буду говорить об этом больше, потому что мы стараемся держать все это в рамках конфиденциальных каналов связи»,— сказал господин Салливан на брифинге. Трансляция велась в YouTube-канале Белого дома.

Чиновник подтвердил, что его команда встречалась с сестрой Пола Уилана по видеосвязи. Он не стал раскрывать детали встречи. По мнению господина Салливана, переговоры об обмене на Пола Уилана могут позитивно разрешится, если Белому дому удастся найти правильное решение. «Нам только будет нужно предложить России правильную формулу»,— считает советник президента США.

Администрация Джо Байдена изначально предлагала России обменять осужденных в РФ Пола Уилана и Бриттни Грайнер на осужденного в США Виктора Бута. Однако в итоговый вариант сделки Пол Уилан, признанный виновным в шпионаже, включен не был.

О реакции американского общества на сделку — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Леонид Уварчев