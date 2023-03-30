Глава МИД ЮАР заявила, что республика не будет считать Россию врагом «по запросам других стран»

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор заявила, что страна не станет считать Россию врагом «по запросу других государств». Ее заявление прозвучало на фоне неопределенности с визитом Владимира Путина в ЮАР на августовский саммит БРИКС из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского президента (Южно-Африканская республика признает юрисдикцию этой инстанции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наледи Пандор

Фото: Пресс-служба МИД России Наледи Пандор

Фото: Пресс-служба МИД России

«Есть те, кто хотел бы, чтобы у нас не было отношений с Россией, но мы прояснили, что Россия — это друг на долгие годы. С многими странами по всему миру мы не можем стать врагами по запросу других»,— сообщила госпожа Пандор в ходе сессии межправительственной комиссии России и ЮАР по торговле и экономическому сотрудничеству (цитата по «РИА Новости»).

Глава южноафриканского внешнеполитического ведомства уточнила, что ЮАР не рассматривает возможность присоединения к антироссийским санкциям, а выступает за углубление сотрудничества с РФ.

Ранее сообщалось, что власти ЮАР проведут консультации с Россией в связи с выдачей МУС ордера на арест президента Владимира Путина. В августе 2023 года в ЮАР запланирован саммит группы БРИКС, на который приглашен господин Путин.

Кремль не сообщал, планирует ли господин Путин участвовать в 15-м саммите БРИКС в ЮАР. Как сообщало агентство Reuters до объявления о решении МУС выдать ордер на арест Владимира Путина, визит российского президента на мероприятие «ожидался».

Александр Кислов