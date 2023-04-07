Дефицит отступает, но не сдается

После напугавшего аналитиков драматического начала бюджетного года с его огромным дефицитом ситуация с доходами и расходами стабилизировалась в марте. Отдельно в минувшем месяце зафиксирован небольшой профицит, который сократил накопленный за первый квартал дефицит бюджета до 2,4 трлн руб. Расходы после масштабного авансирования начала года вошли в нормальный ритм, а доходы (за исключением ненефтегазовых) хоть и не выросли, но по крайней мере стабилизировались. Далее помочь бюджету могут как созданные «заначки», так и внешние обстоятельства: подорожавшая нефть, слабеющий рубль, новый способ подсчета нефтяных налогов, разовый сбор с крупного бизнеса, нераспределенные резервы и «сэкономленный» трансферт Социальному фонду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин в пятницу, 7 апреля, в уже привычно урезанном виде сообщил основные итоги исполнения федерального бюджета. Путем вычитания показателей января—февраля из цифр января—марта (месячных данных Минфин по не объясненным причинам не предоставляет) получаем, что отдельно в марте бюджет был закрыт с небольшим профицитом в размере 183 млрд руб. Такой итог сильно отличается от ситуации первых двух месяцев года. В январе размер месячного дефицита составил 1,65 трлн руб., в феврале — 933 млрд руб. В результате мартовской «добавки» в целом за первый квартал накопленный дефицит бюджета сократился до 2,4 трлн руб.

Это, отметим, по-прежнему много. Вписанный в закон о бюджете ориентир дефицита по итогам всего года составляет 2,925 трлн руб., то есть годовой план выполнен уже на 82%. В сравнении с предыдущими годами квартальный дефицит в 2,4 трлн руб. тоже чрезвычайно велик. За последние десять лет (2013–2022 годы) по итогам первых трех месяцев бюджет был в профиците шесть раз, в дефиците — четыре, но его размер не превышал 700 млрд руб. (в 2015 году).

Впрочем, с учетом инфляции и увеличения размеров экономики сравнение номинальных сумм на таком длинном периоде не вполне корректно — но более адекватной оценки дефицита в процентах ВВП Минфин не дает еще с середины 2020 года.

В более близком сравнении — с таким же периодом 2022 года — доходы бюджета в январе—марте 2023-го упали на 21%, до 5,677 трлн руб. С ненефтегазовыми поступлениями ситуация получше — минус 3,5% к прошлому году, всего собрано 4,042 трлн руб.

Главный налог в этой части — НДС, и его поступило столько же, сколько годом ранее — 2,693 трлн. Общее же сокращение ненефтегазовых сборов Минфин объясняет январским единовременным возмещением переплаты налога на прибыль за предыдущие периоды.

С налогами от добычи и продажи нефти и газа ситуация с начала года стабильно плоха — сейчас это минус 45% к первому кварталу прошлого года. Всего нефтегазовых доходов собрано на 1,635 трлн руб. (подробнее см. “Ъ” за 6 апреля). Причины обвала общеизвестны — падение цен на российскую нефть Urals до менее $50 за баррель и сжатие экспорта газа после фактической потери европейского рынка.

Расходная часть бюджета в первом квартале двигалась в противоположном относительно доходов направлении — траты в сравнении с таким же периодом 2022-го выросли сразу на 34%, или на 2 трлн руб., до 8,077 трлн руб. Но темпы освоения денег по месяцам падали — из отчетности Минфина следует, что в январе было потрачено 3,006 трлн руб., в феврале — 2,739 трлн руб., в марте — 2,332 трлн руб. Ведомство объясняет такую динамику оперативным заключением контрактов и большими авансами в первые два месяца — обещая, что далее траты будут более равномерными. Отметим, что уже в марте рост расходов замедлился до 4,2% к марту 2022-го.

Изменения в исполнении бюджета возможны и по доходной части. Власти рассчитывают, что на фоне вызванного решением ОПЕК+ роста мировых цен на нефть сработает новая формула расчета нефтяных налогов — уже в апреле налоги в бюджет посчитают от цены Brent минус $34, далее дисконт будет уменьшаться вплоть до $25.

При обосновании формулы в Минфине полагали, что она добавит бюджету в этом году ориентировочно 660 млрд руб. В краткосрочной перспективе помочь пополнению бюджета может и заметно ослабевший в последнее время рубль — за счет роста доходов от экспорта. Не стоит забывать и о минимум 300 млрд руб. разового налогового сбора от крупного бизнеса (windfall tax), который, как ожидается, после юридического оформления может поступить в бюджет этой осенью. Кроме того, в «заначке» у властей есть еще неназываемая сумма нераспределенных резервов, а также 1,5 трлн руб., освободившиеся в результате авансового перечисления Соцфонду отдельных трансфертов для 2023 года еще в декабре 2022-го.

Вадим Вислогузов