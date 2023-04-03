Богатые инфляции не боятся

Опубликованные Банком России результаты обследования финансов домохозяйств весной—летом 2022 года раскрывают причины слабости частного спроса этого периода — в основном он финансировался бедными когортами населения из опасений инфляции, что де-факто разгоняло и инфляционные ожидания. Высокодоходные же группы и финансово грамотные граждане предпочитали сберегать, зарабатывая на взлетевших ставках банков. Полученные данные подтверждают предположения о том, что стимулирование спроса, в том числе за счет расширения соцподдержки, без повышения финансовой грамотности ее получателей будет лишь провоцировать ЦБ на более жесткую денежно-кредитную политику, но слабо скажется на совокупном спросе и экономическом росте.

Банк России представил результаты всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам. В середине 2022 года ЦБ впервые опросил более 6 тыс. семей в 38 населенных пунктах страны — ранее в 2013, 2015, 2018 и 2020 годах такой же опрос проводил Минфин совместно с Всемирным банком. 70% ответов получено в мае—июне 2022 года. «Это наиболее кризисный период прошлого года. Это важно учитывать при интерпретации результатов»,— заметила, презентуя результаты опроса, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Впрочем, де-факто даже в кризисных апреле—августе 2022 года никаких сверхсильных изменений в финансовом поведении россиян не обнаружилось. Так, в ЦБ нашли, что в их выборке распределение доходов в целом близко к оценкам Росстата, хотя доходы состоятельных домохозяйств несколько ниже — порядка 70 тыс. руб. на человека против 90 тыс. руб. у статистиков. Большинство семей в апреле—августе 2022 года сберегали не более 20% дохода, предпочитая счета в банке (65%), банковские долги были менее чем у четверти респондентов, расходы же на платежи по ним предсказуемо составляли максимум в тратах бедных домохозяйств.

По данным опросов, более состоятельные люди в апреле—августе 2022 года предпочитали откладывать средства и больше опасались увольнений, тогда как люди с низкими доходами — разгона инфляции, предпочитая тратить свободные деньги и формируя ажиотажный спрос на продукты питания (гречку, сахар и т. п.). «Эта модель поведения усложняет стабилизацию ситуации и делает оправданной более жесткую реакцию денежно-кредитной политики»,— отметила первый зампред ЦБ. Отметим, что формальный рост спроса таким образом затрагивал преимущественно товары «бедного» потребления с невысокой добавленной стоимостью, что слабо сказывалось на макроэкономических показателях.

В итоге в ЦБ зафиксировали: наименее обеспеченные респонденты имеют инфляционные ожидания в два раза выше, чем те, кто материальных затруднений не испытывает, наименьшие же они у молодежи, так как, по мнению ЦБ, молодые люди не помнят кризисов, сопровождавшихся скачками инфляции. Однако в целом инфляционные ожидания тем ниже, чем выше уровень финансовой грамотности респондентов, и эта связь от возраста не зависит. Наиболее финансово грамотные люди в 2022 году приумножили сбережения, когда регулятор повысил ставки до 20%, вызвав повышение ставок по вкладам.

Александр Исаков из Bloomberg Economics добавляет еще одно наблюдение: по данным инФОМ о зависимости инфляционных ожиданий, от ответа на вопрос «Как вы считаете, цены в последние 5 лет росли быстрее или медленнее, чем в предыдущие 5–10 лет?» у тех, кто считает, что цены росли быстрее (ошибочно), медиана инфляционных ожиданий превышала 12%, а у тех, кто считает, что цены росли медленнее (верно),— медиана чуть ниже 8%. При этом правильно оценивают темпы роста цен лишь 5% опрошенных. «Вывод очевиден. Хотим заякорить инфляционные ожидания граждан? Надо последовательно достигать цель по инфляции и заниматься финансовой грамотностью»,— заключает господин Исаков. Отметим, что отдельный вес финансовая грамотность приобретает в связи с расширением соцподдержки: без просвещения населения работу механизма по ее превращению в инфляцию и ажиотажный спрос ЦБ де-факто уже детально изучил.

Артем Чугунов, Олег Сапожков