Преступление без наказания

Предпринимателей освободят от уголовного наказания за первое экономическое преступление, если они возместят ущерб. Такие поправки в окончательном, третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Речь идет о бизнесменах, которые проходят по одной из трех экономических статей: незаконное предпринимательство, банковская деятельность либо уклонение от репатриации валютной выручки. Предполагается, что обвиняемый избежит ответственности, если компенсирует ущерб потерпевшей стороне, а также перечислит сумму в двойном размере в бюджет страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова отмечает, что бизнес-сообщество воспринимает эти изменения позитивно: «Лучше все-таки заплатить, чем сидеть. Когда возникают такие ситуации, предприниматели готовы отдать все, поскольку в противном случае основная часть свой бизнес потеряет. В данном отношении это плюс.

Вопрос в трехкратности. Понятно, что наказание должно быть, нужно нести ответственность, но насколько трехкратная выплата ущерба возможна для бизнеса? Вот тут надо будет посмотреть на судебную практику, на то, что и как будет происходить. В любом случае стоит зафиксировать, что началось движение в сторону предпринимателя, и это хорошо.

Последние годы мы боролись с арестами по поводу и без. Многих это держало в сильном напряжении, потому что права на ошибку не давали совсем. Не всегда же прямо все законченные негодяи, которые сидят и думают, как избежать платежей, обмануть страну. Во многих случаях это была неправильно выстроенная финансовая, налоговая политика».

При этом механизм, когда обвиняемых освобождают от ответственности в случае возмещения ущерба, уже существует в российском законодательстве, отмечает председатель коллегии адвокатов «Григориадис Групп» Дмитрий Григориади. По его словам, такую практику необходимо расширять: «Зачастую незнание, допустим, валютных правил приводит к нарушению валютного контроля, а данной статьей предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

Многие предприниматели просто в силу некой наивности и неосведомленности попадают в очень неприятные истории.

Поэтому законодатель правильно делает, что предусматривает возможность выйти из данного нарушения. Не обязательно людей сажать — гораздо эффективнее по экономическим составам получать финансовое возмещение. Как правило, по подобным статьям потерпевшим является государство.

Такая практика освобождения от уголовной ответственности уже предусмотрена в Уголовном кодексе. Это статьи 198 и 199, которые касаются налогов. Бюджет от этого только выигрывает, справедливость торжествует, виновное лицо наказано — идем дальше. При этом не рушится предприятие, поскольку никого не арестовывают. Ведь экономические преступления не связаны с причинением вреда здоровью и жизни, а просто с цифрами, и тут имели место или какие-то намеренные действия, или неумышленные.

В первую очередь подобные поправки стоит внести в статью 159 "О мошенничестве". Оно у нас ассоциируется с цыганками на рынке, но по факту это предприниматели. Не исполнил договор — мошенничество, частично не вернул кредит, потому что бизнес сгорел, — мошенничество, пообещал что-то поставить, обанкротился, не выплатил — мошенничество. Кроме этого, законодатель должен обратить внимание на статьи 160 и 201 — "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление полномочиями"».

В начале марта Российский союз промышленников и предпринимателей предложил декриминализировать нарушения по 10 статьям Уголовного кодекса. Среди них, к примеру, незаконное предпринимательство и нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

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Александр Рассохин