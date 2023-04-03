Курс на укрупнение

Парламентарии хотят повысить сумму ущерба по экономическим преступлениям. Авторы инициативы — депутаты от фракции «Новые люди» — объясняют это ростом инфляции. При этом размеры крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса не индексировались. Поэтому в некоторых случаях предпринимателям грозит наказание, несоразмерное нарушению. Парламентарии подготовили поправки в УК к четырем статьям. К примеру, при уклонении от уплаты налогов крупным ущербом предлагается считать не 15 млн руб., а 35 млн руб., особо крупным — 100 млн руб. вместо 45 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ FM” юристы такую инициативу поддерживают. Однако вопросы возникают к размеру индексации, отмечает председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин: «К сожалению, нет информации о соразмерности. Например, 199 статья об уклонении от уплаты налогов организацией претерпела редакцию в 2017 году — прошло уже шесть лет.

Было бы справедливо посчитать совокупную инфляцию за это время и увеличивать именно на это число, поскольку мы получаем сложный процент по инфляции. Уголовная ответственность с каждым годом становится все суровее без этих повышений, и как минимум должна быть индексация. Либо правило, либо привязка какая-то.

В свое время законодатель ушел от кратности МРОТ, и это правильно, но это означает, что нужно индексировать суммы чуть ли не каждый год, в противном случае уголовная ответственность автоматически ужесточается, что неправильно. Должно быть четкое обоснование, почему такая цифра.

Здесь палка о двух концах: если занизить сумму, то это угнетает бизнес и в итоге экономику страны, если завысить, то это чревато нарушением общественного порядка, скажем так, больших размеров. И это математические факторы, которые должны быть основаны на статистическом анализе. Поправки к четырем статьям УК — первые ласточки, которые должны повлечь пересмотр и по остальным».

Но как к инициативе относится сам бизнес? Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова соглашается с предложениями депутатов, но считает их недостаточными: «Мы рассчитывали, что будет более системный подход. Если хотите, полная амнистия предпринимательской деятельности, за исключением особо тяжелых случаев, когда доказана коррупционность, преступное происхождение денег или угроза жизни и здоровью населения в результате предпринимательской деятельности.

Во всех остальных случаях уголовное преследование — серьезный фактор, который останавливает многих людей, потенциально имеющих возможность наращивать обороты, начинать свое дело и так далее. Поэтому позиция бизнеса однозначная: с точки зрения именно экономических параметров уголовного преследования как наказания быть не должно.

Данное предложение — некая полумера. По большому счету такие статьи не самые распространенные, не самые массовые.

Мы же знаем, по каким у нас предприниматели сидят в СИЗО, например, о мошенничестве. Вот по этой статье никаких предложений не прозвучало. С одной стороны, мы приветствуем то, что они рассматривают, с другой — это не коснется масштабно самой ситуации с преследованием бизнеса».

Авторы законопроекта в пояснительной записке приводят прошлогоднее высказывание президента, который призвал в условиях санкций дать бизнесу максимальную экономическую свободу.

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Александр Рассохин