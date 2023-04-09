Покупатели подселяются во вторичку

Переориентация покупателей новостроек на готовое жилье способствовала оживлению на вторичном рынке: цены в данном сегменте в крупнейших городах третий месяц показывают сдержанный рост. Позитивная динамика впервые после 11-месячного снижения наметилась и в Москве. Но о заметном сокращении числа доступных предложений речи пока не идет: экспозиция продолжает активно пополняться за счет инвестиционных квартир. Значительных колебаний на вторичном рынке аналитики не ждут, указывая, что многое сейчас зависит от стратегии девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале апреля составила 125,2 тыс. руб. за кв. м. Относительно начала марта показатель увеличился на 0,7%, относительно апреля прошлого года — на 3%. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике». Сдержанный рост средней цены фиксируется уже третий месяц: в марте — на 0,5%, в феврале — на 0,7%, отмечают эксперты. Согласно подсчетам «Авито Недвижимости», средняя стоимость вторичного жилья в России в целом сейчас составляет 90 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель увеличился на 1,2%, за год — на 15,5%. В «Этажах» аналогичную динамику оценивают в 0,33% и 5,44% соответственно, до 111,3 тыс. руб. за кв. м.

Самый выраженный рост средней стоимости вторичного жилья за месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» отметили в Ростове-на-Дону: показатель увеличился на 2,2%, до 109,8 тыс. руб. за кв. м. В Челябинске динамика составила 2,1%, до 73,9 тыс. руб. за кв. м. В «Этажах» отмечают прирост средней стоимости вторички в Перми на 3% за месяц, до 96,2 тыс. руб. за кв. м. В Омске увеличение составило 2,1%, до 83 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в «Авито Недвижимости» отмечают, что в Санкт-Петербурге средняя стоимость вторичной недвижимости за месяц сократилась на 1%, до 170,9 тыс. руб. за кв. м.

В Москве, по данным «ЦИАН.Аналитики», вторичное жилье сейчас стоит в среднем 301,3 тыс. руб. за кв. м.

Относительно марта показатель увеличился на 0,1%, и это первое положительное колебание после 11-месячного снижения, ставшего самым длительным периодом отрицательной динамики с 2015 года, отмечают в компании.

Согласно подсчетам компании «Инком-Недвижимость», сейчас объем экспозиции на вторичном рынке «старой» Москвы составляет 86,83 тыс. лотов. За месяц показатель вырос на 1,4%, за год — на 35,4%. Директор вторичного направления компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома говорит, что покупатели сейчас достаточно активны: за месяц число авансов по сделкам компании выросло на 27%.

Суммарно на 18 крупнейших региональных рынках страны сейчас доступны 237 тыс. объявлений о продаже вторичного жилья, говорит руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Относительно начала марта этот показатель сократился на 0,4%. Это совпало с ростом активности покупателей. За месяц просматривать объявления пользователи, по словам эксперта, стали на 5% чаще. «Сейчас мы видим постепенное восстановление спроса к уровням начала прошлого года: покупателям доступно значительно больше объектов, есть из чего выбрать, нет ажиотажа»,— рассуждает руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Оживление спроса, по его прогнозам, будет способствовать сокращению предложения.

Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов связывает рост активности покупателей с их переориентацией: они чаще готовы рассматривать покупку вторичного жилья вместо новостроек. Этот процесс подогревает большой выбор доступного предложения и сохраняющиеся на рынке дисконты. Средний срок экспозиции объявления о продаже вторичного жилья на рынке, по данным «ЦИАН.Аналитики», сейчас составляет 117 дней, относительно начала года показатель сократился на 15%. Эту тенденцию подмечает и Сергей Шлома: «В нашей компании раньше каждая 10-я сделка на вторичном рынке была продажей старой квартиры с единовременным приобретением новостройки, сейчас — лишь каждая 13-я».

Алексей Попов считает, что в моменте рынок нашел локальную точку равновесия после почти года снижения. Эксперт предполагает, что тренд на медленное увеличение средних цен сохранится, а экспозиция продолжит активно пополняться за счет инвестиционных квартир в недавно сданных новостройках.

Сезонность, по его словам, сейчас становится все менее выраженной. О стабильности вторичного рынка говорит и Сергей Шлома, не прогнозируя в ближайшее время заметных колебаний. Но эксперт отмечает, что многое будет зависеть и от стратегии застройщиков: «Если они будут держать свои цены перегретыми, спрос на вторичке будет только укрепляться, соответственно, стоимость вторичного жилья не пойдет вниз». Но если застройщики пересмотрят ценовую политику — идти на уступки придется и собственникам, говорит он.

Александра Мерцалова