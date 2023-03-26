Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арендодателям не хватает жильцов

Стоимость квартир не растет

Сезонное мартовское оживление на рынках долгосрочной аренды не привело к росту средней стоимости квартир: цены продолжают медленно снижаться, а предложения остается достаточно. Такая конъюнктура вынуждает собственников по-прежнему идти навстречу потенциальным арендаторам, предоставляя скидки. Без дисконта сдать удается лишь наиболее бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью. Значительных колебаний спроса и цен консультанты в ближайшее время не ждут, не видя предпосылок для увеличения активности.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в марте составила 21,15 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,68 тыс. руб. Относительно февраля эти показатели сократились на 0,8% и 0,2% соответственно. Такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика».

Согласно данным «Этажей», коррекция цен за месяц была менее 0,1%. Среднюю стоимость «однушек» в компании сейчас оценивают в 21 тыс. руб. в месяц, «двушек» — 26 тыс. руб. В «Авито Недвижимости» также указывают, что цены на арендное жилье пока остаются стабильными.

Наиболее выраженную динамику арендных цен среди региональных рынков за последний месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» заметили в Волгограде. Средняя стоимость «однушек» сократилась здесь на 6,2%, до 15,1 тыс. руб. в месяц. В Воронеже снижение составило 4,3%, до 15,4 тыс. руб.

Аренда не подкрепляется спросом

Одновременно в Омске однокомнатные квартиры подорожали на 4,4% за месяц, до 16,6 тыс. руб. В Красноярске рост составил 3,6%, до 19,9 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге, согласно подсчетам «Этажей», средняя стоимость арендных однокомнатных квартир за месяц сократилась на 0,33%, до 25,8 тыс. руб. в месяц. «Двушки» подорожали на 0,3%, до 40,7 тыс. руб.

В Москве, согласно данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир сейчас составляет 43,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 71,3 тыс. руб. За месяц первое значение сократилось на 1,1%, второе — выросло на 1,4%.

Замдиректора управления аренды компании «Инком—Недвижимость» Оксана Полякова считает, что спрос на арендное жилье в Москве сейчас сопоставим с мартом 2021 года, когда активность арендаторов тоже оставалась сдержанной.

На массовом рынке, по мнению эксперта, спрос сконцентрирован в сегменте наиболее бюджетных квартир с хорошей транспортной доступностью, которые сейчас быстро вымываются с рынка. Такие варианты, по мнению эксперта, сейчас можно сдать и без дисконта. А вот другие предложения реализуются со скидкой 5–10% от заявленной цены, говорит госпожа Полякова.

Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов говорит, что ситуация в сегменте высокобюджетной аренды тоже постепенно стабилизируется: обращений стало больше на 10–15%, а неконкурентоспособные варианты уходят с рынка. Но практика дисконтов остается актуальной, и скидки достигают 15–20% от заявленных цен.

В целом в марте на рынке долгосрочной аренды крупнейших городов спрос, по словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, оказался примерно на 5% выше, чем в феврале. Но эту динамику эксперт склонен считать сезонной: в марте квартиры всегда сдаются немного быстрее, чем в январе-феврале. Объем предложения за месяц на фоне оживившегося спроса сократился на 10%, добавляет господин Попов.

За год число сдаваемых в аренду квартир действительно почти не изменилось — выросло на 1%, говорит руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова считает, что в целом на рынке долгосрочной аренды продолжается постепенное снижение цен, изначально перегретых из-за дефицита предложения.

Алексей Попов пока не видит предпосылок для заметного роста спроса на арендное жилье в дальнейшем, указывая, что пока речь идет лишь о сезонном восстановлении рынка. Госпожа Полякова не видит предпосылок для роста стоимости найма, предполагая, что потенциальные арендаторы продолжат фокусироваться на наиболее экономичных предложениях. «Предложение растет, цены стоят на месте, рынок по-прежнему зависит от глобальных экономических и политических факторов»,— соглашается господин Каменев. Ольга Павлинова также склоняется к тому, что собственники в ближайшее время будут вынуждены сохранять лояльное отношение к арендаторам.

Александра Мерцалова

Динамика цен на долгосрочную аренду жилья на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Динамика (%)
Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год Март 2022 Февраль 2023 Март 2023 За месяц За год
Москва 47,4 43,7 43,2 -1,10% -8,90% 81,4 70,3 71,3 1,40% -12,40%
Санкт-Петербург 30,2 27,3 26,9 -1,50% -10,90% 47,9 43,8 43 -1,80% -10,20%
Ростов-на-Дону 19,6 21,8 22 0,90% 12,20% 31,3 33,2 34 2,40% 8,60%
Екатеринбург 20,2 21,7 21,4 -1,40% 5,90% 27,5 32,4 31,1 -4,00% 13,10%
Новосибирск 20,4 21,4 21,3 -0,50% 4,40% 27,5 29,7 30,5 2,70% 10,90%
Казань 20,5 21,4 21,1 -1,40% 2,90% 28,4 31,3 30,7 -1,90% 8,10%
Нижний Новгород 18 21,2 20,5 -3,30% 13,90% 27,3 28,6 31,2 9,10% 14,30%
Краснодар 19,7 21,1 20,4 -3,30% 3,60% 34,9 32,1 32,1 0,00% -8,00%
Красноярск 18,4 19,2 19,9 3,60% 8,20% 24,5 26,1 26,4 1,10% 7,80%
Самара 16,7 17,7 17,7 0,00% 6,00% 25 22,7 22,3 -1,80% -10,80%
Пермь 16,7 17,6 17,5 -0,60% 4,80% 23 24,6 22,8 -7,30% -0,90%
Омск 15,3 15,9 16,6 4,40% 8,50% 19,7 22,6 22,4 -0,90% 13,70%
Уфа 15,7 16,3 16,3 0,00% 3,80% 21,6 21,4 22,4 4,70% 3,70%
Челябинск 13 15,6 15,9 1,90% 22,30% 18,1 24,2 22,2 -8,30% 22,70%
Воронеж 15,8 16,1 15,4 -4,30% -2,50% 21,8 22,3 22,6 1,30% 3,70%
Волгоград 13,7 16,1 15,1 -6,20% 10,20% 18,2 21,6 19,6 -9,30% 7,70%
Московская область 30,4 29,5 29,1 -1,40% -4,30% 40,9 39,8 39,6 -0,50% -3,20%
Ленинградская область 21,1 20,1 20,4 1,50% -3,30% 29,7 26,8 28 4,50% -5,70%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...