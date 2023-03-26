Арендодателям не хватает жильцов

Сезонное мартовское оживление на рынках долгосрочной аренды не привело к росту средней стоимости квартир: цены продолжают медленно снижаться, а предложения остается достаточно. Такая конъюнктура вынуждает собственников по-прежнему идти навстречу потенциальным арендаторам, предоставляя скидки. Без дисконта сдать удается лишь наиболее бюджетные квартиры с хорошей транспортной доступностью. Значительных колебаний спроса и цен консультанты в ближайшее время не ждут, не видя предпосылок для увеличения активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в марте составила 21,15 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 30,68 тыс. руб. Относительно февраля эти показатели сократились на 0,8% и 0,2% соответственно. Такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика».

Согласно данным «Этажей», коррекция цен за месяц была менее 0,1%. Среднюю стоимость «однушек» в компании сейчас оценивают в 21 тыс. руб. в месяц, «двушек» — 26 тыс. руб. В «Авито Недвижимости» также указывают, что цены на арендное жилье пока остаются стабильными.

Наиболее выраженную динамику арендных цен среди региональных рынков за последний месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» заметили в Волгограде. Средняя стоимость «однушек» сократилась здесь на 6,2%, до 15,1 тыс. руб. в месяц. В Воронеже снижение составило 4,3%, до 15,4 тыс. руб.

Одновременно в Омске однокомнатные квартиры подорожали на 4,4% за месяц, до 16,6 тыс. руб. В Красноярске рост составил 3,6%, до 19,9 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге, согласно подсчетам «Этажей», средняя стоимость арендных однокомнатных квартир за месяц сократилась на 0,33%, до 25,8 тыс. руб. в месяц. «Двушки» подорожали на 0,3%, до 40,7 тыс. руб.

В Москве, согласно данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир сейчас составляет 43,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 71,3 тыс. руб. За месяц первое значение сократилось на 1,1%, второе — выросло на 1,4%.

Замдиректора управления аренды компании «Инком—Недвижимость» Оксана Полякова считает, что спрос на арендное жилье в Москве сейчас сопоставим с мартом 2021 года, когда активность арендаторов тоже оставалась сдержанной.

На массовом рынке, по мнению эксперта, спрос сконцентрирован в сегменте наиболее бюджетных квартир с хорошей транспортной доступностью, которые сейчас быстро вымываются с рынка. Такие варианты, по мнению эксперта, сейчас можно сдать и без дисконта. А вот другие предложения реализуются со скидкой 5–10% от заявленной цены, говорит госпожа Полякова.

Руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов говорит, что ситуация в сегменте высокобюджетной аренды тоже постепенно стабилизируется: обращений стало больше на 10–15%, а неконкурентоспособные варианты уходят с рынка. Но практика дисконтов остается актуальной, и скидки достигают 15–20% от заявленных цен.

В целом в марте на рынке долгосрочной аренды крупнейших городов спрос, по словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, оказался примерно на 5% выше, чем в феврале. Но эту динамику эксперт склонен считать сезонной: в марте квартиры всегда сдаются немного быстрее, чем в январе-феврале. Объем предложения за месяц на фоне оживившегося спроса сократился на 10%, добавляет господин Попов.

За год число сдаваемых в аренду квартир действительно почти не изменилось — выросло на 1%, говорит руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова считает, что в целом на рынке долгосрочной аренды продолжается постепенное снижение цен, изначально перегретых из-за дефицита предложения.

Алексей Попов пока не видит предпосылок для заметного роста спроса на арендное жилье в дальнейшем, указывая, что пока речь идет лишь о сезонном восстановлении рынка. Госпожа Полякова не видит предпосылок для роста стоимости найма, предполагая, что потенциальные арендаторы продолжат фокусироваться на наиболее экономичных предложениях. «Предложение растет, цены стоят на месте, рынок по-прежнему зависит от глобальных экономических и политических факторов»,— соглашается господин Каменев. Ольга Павлинова также склоняется к тому, что собственники в ближайшее время будут вынуждены сохранять лояльное отношение к арендаторам.

Александра Мерцалова