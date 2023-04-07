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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Израиля: наши враги заплатят высокую цену

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль ответит на удары по его территории со стороны Ливана и сектора Газа. Он сделал это заявление после того, как вчера, 6 апреля, территория Израиля была обстреляна одновременно из Ливана и сектора Газа.

«Реакция Израиля сегодня ночью и позже заставит наших врагов заплатить высокую цену»,— заявил господин Нетаньяху по итогам продолжавшегося более двух часов заседания военно-политического кабинета, который отвечает за вопросы безопасности. Кроме того, министр обороны Йоав Галант заявил, что система безопасности Израиля хорошо подготовлена во всех секторах.

В пресс-релизе, выпущенном после заседания, говорится, что на основе рекомендаций Армии обороны Израиля и сил безопасности «принят ряд решений», которые станут ответом «на стрельбу по израильским гражданам на севере и юге». Ночью 7 апреля израильская армия нанесла удары по объектам, принадлежащим группировке «Хамас», в секторе Газа.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль поджигают со всех сторон».

Марианна Беленькая

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