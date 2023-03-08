RuStore закопают поглубже в систему

Минцифры хочет обязать производителей телефонов не просто предустанавливать магазин приложений от VK RuStore, а глубоко внедрять его в систему — вплоть до предложения регистрации при первом включении устройства. Сейчас из-за низкой интеграции с Android RuStore не позволяет, например, автоматически обновлять программы. В проекте предусмотрены и положения, которые, по мнению экспертов, свидетельствуют о планах интегрировать c RuStore систему бесконтактной оплаты Mir Pay. Участники рынка полагают, что инициатива ухудшит ситуацию на и так обедневшем российском рынке смартфонов, с которого ушли многие производители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с разработанным Минцифры и опубликованным 7 марта на regulation.gov.ru проектом постановления правительства, описывающим правила предустановки отечественного магазина приложений на мобильные телефоны. По документу, официальный российский магазин (такой статус в ноябре 2022 года получил RuStore от VK) должен быть интегрирован с операционной системой в неменьшей степени, чем магазин от самого производителя телефона или ОС. В частности, вендор или уполномоченное им лицо должны не только предустановить RuStore, но и дать ему те же системные разрешения, что и другим магазинам.

Экран входа в RuStore, по задумке авторов проекта, должен отображаться при первом включении телефона, а иконка RuStore на экране приложений — быть доступна как минимум с тем же количеством шагов, что и иконки других магазинов.

Вендор также должен обеспечить возможность автоматического обновления программ через RuStore, фоновой работы его сервисов для отправки push-уведомлений и платежей. В VK пояснили “Ъ”, что ведут переговоры с вендорами по поводу предустановки RuStore, не раскрыв детали. В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

RuStore вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в РФ телефоны, с 1 января 2023 года. Однако на практике требование не работает: многие иностранные производители, которые раньше исполняли закон о предустановке, прекратили ввоз телефонов в РФ из-за военных действий на Украине. Техника попадает в страну параллельным импортом. Пользователь может вручную установить RuStore на телефон с ОС Android (версии для iOS нет, да и Apple не позволяет ставить сторонние магазины), но придется вручную подтверждать установку и обновление каждого скачанного приложения.

В случае устройств на Android, поставляющихся с магазином «Play Маркет», вопросы предустановки приложений регулируются и соглашениями с Google. Однако, по проекту Минцифры, вендоры не смогут отказаться от предустановки RuStore, сославшись на условия правообладателя ОС. Также производители должны устанавливать RuStore в память телефона. Пользователь получит возможность отключать российский магазин, но фоновые сервисы должны работать.

Проект постановления оговаривает предустановку RuStore на телевизоры, поддерживающие работу с ним (такой версии магазина, впрочем, пока нет), и расширяет список сервисов, обязательных к предустановке на телефоны. В него попало, например, приложение «Честный знак» для сканирования кодов цифровой маркировки товаров.

Некоторые положения новых правил описывают функции, еще не реализованные в RuStore и не анонсированные для площадки.

Так, производитель телефона должен обеспечить работу бесконтактных платежей, встроенных в российский магазин; сейчас такой функционал есть в приложении Mir Pay от НСПК, но не в RuStore. Также правила допускают, что оператор магазина вправе предлагать его «платные версии или платный расширенный функционал».

В НСПК не ответили на запрос “Ъ”. Положение о бесконтактной оплате могло быть введено из расчета, что Mir Pay будет объединен с RuStore, считает сооснователь Arcsinus Павел Голуб: «Других значимых альтернатив не просматривается». Он допускает, что разработчики документа решили «просто озвучить максимально возможный список требований на будущее».

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает «странным создавать дополнительные требования для компаний, которые в нынешних условиях продолжают официально работать в России,— например, Meizu и Xiaomi». «Так как по параллельному импорту ввозятся телефоны всех вендоров, эти компании будут в неравных условиях, что может спровоцировать их уход из РФ»,— поясняет эксперт. Без участия производителя реализовывать описанные требования сложно, дорого или невозможно, считает представитель РАТЭК (входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Samsung и др.) Антон Гуськов: «Государство и бизнес делают многое, чтобы избежать подорожания и дефицита техники, но такие инициативы ограничивают каналы поставки и продажи».

Юрий Литвиненко, Вадим Красников