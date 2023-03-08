«Челси» выживает в Лиге чемпионов

Первые путевки в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов оформили «Челси» и «Бенфика». Лондонцы в домашнем матче с «Боруссией» забили два безответных мяча, что позволило им победить по сумме двух встреч — 2:1. Лиссабонцы на своем поле уверенно разобрались с «Брюгге» — 5:1, а с учетом первой игры вынесли соперника со счетом 7:1.

Перед ответным матчем 1/8 финала с «Боруссией» практически все расклады были против «Челси». Команде Грэма Поттера так и не удалось преодолеть кризис. Да, на днях она наконец-то одержала победу в чемпионате Англии, но скромно одолела скромный «Лидс» — 1:0. То есть проблемы с атакой никуда не делись, и лондонцы в последнее время по-прежнему буквально вымучивали голы. «Боруссия» же, наоборот, находилась на подъеме и довела серию побед в 2023 году до 10 в 10 встречах, обыграв недавно в национальном первенстве участника play-off Лиги чемпионов «РБ Лейпциг». Даже потери из-за травм молодых лидеров нападения Юссуфы Мукоко и Карима Адейеми не выбили дортмундцев из колеи.

За «Челси» был, наверное, только фактор своего поля. Плюс английский гранд дал «Боруссии» совсем незначительную фору, уступив в гостях всего 0:1. А в то, что при таком подборе исполнителей он вообще ни разу не забьет в двух матчах, все-таки верилось с трудом. К тому же у соперника произошла вынужденная замена вратаря, и вместо первого номера Грегора Кобеля ворота защищал никогда не выступавший на столь высоком уровне Александр Майер.

Запасной голкипер «Боруссии», видимо, испытывал определенный мандраж и замешкался на выходе, когда один на один с ним убегал Рахим Стерлинг. Правда, и нападающий «Челси» затянул с решением и не сумел распорядиться моментом.

Впрочем, без неприятностей для гостей не обошлось. Уже на пятой минуте им пришлось снимать с игры дернувшего мышцу Юлиана Брандта, а это один из ведущих футболистов немецкого клуба. Тут же Жуан Феликс пошел на обострение в штрафной площади, но Майер показал, что справился со стартовым волнением, и самоотверженным броском в ноги остановил прорыв португальца.

Затем к воротам Майера опасно прорывался Кай Хаверц, тем не менее дортмундцы выдержали дебютный натиск хозяев и могли сами открыть счет со «стандарта», который исполнял Марко Ройс. Крученый удар капитана «Боруссии» в эффектном прыжке парировал Кепа Аррисабалага. Хотя «Челси» уже не имел преимущества, ему едва не удалось выжать максимум из рядовой атаки с навесом в штрафную. Хаверц подкараулил подбор и коварно пробил с отскоком от газона, но Майеру помогла штанга. Потом лондонцам опять не повезло, когда красивый гол Хаверца был отменен из-за офсайда. А вскоре центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали невольно спас чужие ворота, пытаясь замкнуть отличную подачу Бена Чилуэлла. В итоге мяч все равно отскочил к своему, однако Феликс сблизи угодил в Майера.

И все-таки, резко взвинтив темп в заключительном отрезке первого тайма, синие добились успеха.

Прострел Чилуэлла слева нашел адресата в лице Стерлинга. Сперва показалось, что тот загубит момент, так как первым касанием не попал по мячу, а затем еле-еле, в стиле «тыр-пыр» обыграл оппонента, но в концовке эпизода все сделал, как надо, ударив над Майером. Причем для «Челси» не только удачно закончился первый тайм, но и начался второй. Чилуэлл, выполняя подачу в штрафную, задел руку Мариуса Вольфа, которая, по мнению бригады VAR, увеличивала площадь тела. Главный арбитр Данни Маккели согласился с тем, что это нарушение правил, и назначил пенальти. Хаверц, правда, заставил поволноваться «Стэмфорд Бридж» и зарядил в штангу. Однако в дело снова вмешался VAR, который зафиксировал, что футболисты «Боруссии» до удара забежали в штрафную. Хаверцу предоставили вторую возможность реализовать 11-метровый, и теперь немец не промахнулся.

Счет 2:0 выводил в четвертьфинал «Челси», и дортмундцам, естественно, надо было идти вперед, чтобы попробовать как минимум перевести матч в дополнительное время. И Джуд Беллингем мог восстановить равновесие по сумме двух встреч, но не уложился в створ, пробивая с близкой дистанции. А больше таких шансов забить гостям уже не давали. Это хозяева отличились в контратаке, пускай их очередной гол отменили из-за микроскопического офсайда. Главное — «Челси» грамотно сыграл на ноль сзади. Ни к чему не привел и финальный штурм «Боруссии». Разве что Вольф мог реабилитироваться за пенальти, но мяч после его удара с рикошетом прилетел в руки Кепы.

В другом противостоянии 1/8 финала между «Бенфикой» и «Брюгге» после того, как португальский клуб выиграл на выезде 2:0, и вовсе было не до раскладов. Лиссабонцев все уже «вывели» в следующий раунд, а иной сценарий из-за его несбыточности просто не рассматривался. Как и ожидалось, дома они подтвердили свое полное превосходство над бельгийской командой и учинили ей разгром — 5:1. Дублем отметился нападающий Гонсалу Рамуш.

Александр Ильин