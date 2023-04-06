Лукашенко: стоимостный объем товарооборота России и Белоруссии вырос в 4,5 раза за 27 лет

Стоимостный объем товарооборота между РФ и Белоруссией за 27 лет вырос более чем в 4,5 раза, сообщил на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ

По мнению главы республики, ключевым направлением в отношениях между странами была и остается производственная кооперация. Такие связи, по оценке господина Лукашенко, способствовали созданию «сотен тысяч» рабочих мест более чем на 8 тыс. предприятий.

27 лет назад, в апреле 1996-го, первый президент РФ Борис Ельцин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о создании сообщества Белоруссии и России. Соглашение о создании Союзного государства лидеры стран подписали в декабре 1999 года.

Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году на фоне санкций против стран вырос до рекордных $43 млрд (в декабре в Кремле ожидали роста только до $40 млрд). Белорусские поставки (в силу переориентации экспорта) заметно выросли, тогда как российские — сократились.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Россия и Белоруссия пришли к балансу».

Григорий Лейба