Путин ожидает, что товарооборот РФ и Белоруссии в 2022 году достигнет рекордных $40 млрд

В Минске начались переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Господин Путин заявил, что ожидает в этом году новый рекорд в товарообороте РФ и Белоруссии, он достигнет $40 млрд. Он подчеркнул, что Белоруссия для России — «не только добрый сосед, но и союзник в самом прямом смысле слова».

По словам белорусского лидера, укрепление отношений с Россией — естественный ответ на меняющуюся ситуацию в мире, в которой Москву и Минск постоянно проверяли и проверяют на прочность. Однако господин Лукашенко утверждает, что Белоруссия и Россия открыты к диалогу с разными странами, среди которых и европейские. Белорусский президент выразил надежду на то, что Запад «прислушается к голосу разума» и будет возможно обсуждать вопросы общей безопасности и будущего мироустройства.

Владимир Путин отметил связи России и Белоруссии в военно-технической и космической отраслях: «Это не только взаимные какие-то поставки, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производства».

Российский президент заявил, что товарооборот с Белоруссией является приоритетным направлением. По его данным, в 2021 году товарооборот вырос на треть и составил $38,5 млрд, за десять месяцев 2022 года показатель поднялся еще на 10%.

Сегодня ранее стало известно, что на встрече в Минске президенты обсудят вопросы безопасности, экономического взаимодействия, меры реагирования на возникающие вызовы и наиболее актуальные вопросы интеграции Москвы и Минска.

Полина Собакина