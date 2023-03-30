Bloomberg: продажи PlayStation VR2 в первый месяц не оправдали ожиданий

Японская компания Sony за первый месяц продаж шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 смогла продать около 270 тыс. устройств, сообщает Bloomberg. До этого компания планировала к началу продаж 22 февраля 2023 года произвести около 2 млн шлемов PlayStation VR2.

Bloomberg связывает провал стартовых продаж VR-шлема со снижением интереса к метавселенным у пользователей и технологических компаний. До этого PlayStation VR2 должен был стать ключевым элементом в построении Sony собственной метавселенной. Также против VR-шлема от Sony работает и высокая стоимость устройства: PlayStation VR2 стоит в США $549 и требует для работы приставку PS5, которая обойдется еще в $499.

По мнению одного из опрошенных Bloomberg экспертов, рост стоимости жизни и увеличившийся процент увольнений не располагают покупателей к покупке дорогостоящего устройства. Первый шлем Sony — PlayStation VR продался в объеме 5 млн штук, в то время как главный конкурент — шлем Oculus Quest от Meta разошелся в количестве 20 млн штук.

Евгений Федуненко