Sony может выпустить PlayStation 5 Pro в 2024 году

Японская компания Sony собирается выпустить PlayStation 5 Pro в конце 2024 года. Об этом сообщает известный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на источники внутри компании. Это новая модель с новым железом, а не PS5 с отсоединяемым дисководом, которая планируется к выпуску в конце 2023 года.

Спецификации новой PlayStation 5 Pro пока неизвестны, но в недавно опубликованном патенте архитектора PS5 Марка Церни указаны новые способы увеличить производительность консоли при включении трассировки лучей. Ранее Том Хендерсон сообщил, что Sony готовится выпустить новую PlayStation 5 со съемным дисководом в сентябре 2023 года — эта модель заменит нынешние версии с дисководом и без него. Возможно, Sony представит новые консоли на онлайн-презентации в июне. К февралю 2023 года Sony продала свыше 32 млн консолей PS5.

Евгений Федуненко