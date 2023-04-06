Главные новости к утру 6 апреля

Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале—марте 2024 года. В последний раз мероприятие проходило в 2017 году в Сочи. В нем приняли участие около 20 тыс. человек из 185 стран.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибиха заявил, что Киев будет готов обсуждать с Москвой судьбу Крыма, только если украинские войска подойдут к границе полуострова.

Россия планирует отправить еще две партии удобрений на безвозмездной основе нуждающимся странам. Первая партия российских удобрений пришла в Малави в марте.

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе Ингушетии силовики вступили в боестолкновение с группой боевиков, подозреваемых в нападении на пост ДПС 27 марта. Преступников блокировали в одном из домовладений. Источник РЕН ТВ сообщил, что в ходе перестрелки с боевиками в Ингушетии погибли трое полицейских, семь человек получили ранения.

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь.

Пентагон продолжает обсуждать и взаимодействовать с компанией Starlink по поводу предоставления Украине услуг спутниковой связи. В конце марта издание «Страна.ua» писало о массовых отключениях доступа к сети Starlink на Украине.

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии. 69-летний политик — юрист по вопросам охраны окружающей среды и давний противник вакцинации.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Эстонии Андрею Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход санкций. Как утверждает ведомство, 45-летний мужчина на протяжении 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей.

Вторую ночь подряд в мечети Аль-Акса на Храмовой горе происходят столкновения между израильской полицией и палестинцами. Сообщается о шести пострадавших.

Подписание политсоглашения между переходным суверенным советом Судана и представителями оппозиционных организаций, которое предусматривает создание переходной гражданской власти в стране в очередной раз отложено. Оппозиция заявила, что сторонам осталось прийти к согласию по последнему вопросу.

Группа Alltech отказалась от освоения сухопутного Призаливного участка в Сахалинской области. Лицензией на этот участок владела «Пасифик Ойл Ресорсес» (100% у кипрской Elranio Holdings Ltd), которая с января этого года начала процесс ликвидации.

Пенсионный фонд России закончил 2022 год с рекордным профицитом в 1,1 трлн руб. Он образовался на фоне увеличения трансферта из госбюджета на 70% к запланированному уровню.

После визита главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США министерство обороны Китая заявило о готовности отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР. Тем временем Минобороны Тайваня сообщило, что зафиксировало один самолет и три военных корабля КНР рядом с островом.

Полиция Чикаго задержала вооруженную винтовкой женщину, проникшую в Trump Tower. По предварительной информации, инцидент носил бытовой характер: утверждается, что женщина «устала от насилия со стороны мужа».

37-летний гражданин одной из центральноазиатских республик приговорен судом на Сахалине к 12 годам лишения свободы за содействие терроризму. Проживая на Сахалине, он связался с представителем международной террористической организации и принял решение участвовать в работе структуры.

В рамках специальной миссии Евросоюза к концу апреля спецподготовку пройдут более 16 тыс. украинских солдат.

Общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице и объявивших об уходе с российского рынка, превысил $1,3–1,5 млрд. С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать $2 млрд.

О предстоящих 6 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

Эрдни Кагалтынов