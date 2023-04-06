Племянник Джона Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии. Об этом CNN сообщил казначей его президентской кампании.

69-летний политик — сын брата Джона Кеннеди, Роберта, который был Генеральным прокурором США и сенатором от штата Нью-Йорк. Как сообщает телеканал, Роберт Кеннеди-младший — юрист по вопросам охраны окружающей среды и давний противник вакцинации.

Он основал организацию, выступающую против вакцинации, под названием «Защита здоровья детей», а также продвигал утверждения о связи вакцинации с развитием аутизма, отмечает CNN. В качестве юриста-эколога он работал с группой, возглавлявшей работы по очистке реки Гудзон и стал одним из основателей фирмы по экологическому праву.

Сейчас от демократов для участия в президентских выборах также выдвинулась писательница Марианна Уильямсон. Ожидается, что действующий президент США, Джо Байден, будет выдвигаться на второй срок.

От республиканцев заявку на участие в выборах подали экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Рассматривают возможность участия в выборах от республиканцев также губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

Эрдни Кагалтынов