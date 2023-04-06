Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Племянник Джона Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года от Демократической партии. Об этом CNN сообщил казначей его президентской кампании.

69-летний политик — сын брата Джона Кеннеди, Роберта, который был Генеральным прокурором США и сенатором от штата Нью-Йорк. Как сообщает телеканал, Роберт Кеннеди-младший — юрист по вопросам охраны окружающей среды и давний противник вакцинации.

Он основал организацию, выступающую против вакцинации, под названием «Защита здоровья детей», а также продвигал утверждения о связи вакцинации с развитием аутизма, отмечает CNN. В качестве юриста-эколога он работал с группой, возглавлявшей работы по очистке реки Гудзон и стал одним из основателей фирмы по экологическому праву.

Сейчас от демократов для участия в президентских выборах также выдвинулась писательница Марианна Уильямсон. Ожидается, что действующий президент США, Джо Байден, будет выдвигаться на второй срок.

От республиканцев заявку на участие в выборах подали экс-президент США Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Рассматривают возможность участия в выборах от республиканцев также губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...