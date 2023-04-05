Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале—марте 2024 года. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, президент также поручил утвердить: положение об оргкомитете по подготовке и проведению фестиваля, состав оргкомитета и состав его президиума.

Правительству поручено в трехмесячный срок осуществить с властями регионов меры по подготовке и проведению фестиваля, оказать содействие по освещению мероприятия в СМИ и определить источники его финансирования.

В состав оргкомитета, в частности, вошли замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава «Сбербанка» Герман Греф, главред RT Маргарита Симоньян, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и глава Минцифры Максут Шадаев.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) нерегулярно проводился с 1947 года. Впервые он прошел в Праге. Организаторы мероприятия — Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС). В середине XX в. фестиваль проходил под лозунгом «За мир и дружбу», впоследствии — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». С 2001 года у каждого последующего фестиваля был свой лозунг.

Последний, 19-й по счету фестиваль прошел в октябре 2017 года в Сочи. Лозунг фестиваля — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». Мероприятие дважды проводилось в СССР — в 1957 и 1985 годах. Оба раза — в Москве.

Эрдни Кагалтынов