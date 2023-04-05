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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале—марте 2024 года. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, президент также поручил утвердить: положение об оргкомитете по подготовке и проведению фестиваля, состав оргкомитета и состав его президиума.

Правительству поручено в трехмесячный срок осуществить с властями регионов меры по подготовке и проведению фестиваля, оказать содействие по освещению мероприятия в СМИ и определить источники его финансирования.

В состав оргкомитета, в частности, вошли замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава «Сбербанка» Герман Греф, главред RT Маргарита Симоньян, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и глава Минцифры Максут Шадаев.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) нерегулярно проводился с 1947 года. Впервые он прошел в Праге. Организаторы мероприятия — Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов (МСС). В середине XX в. фестиваль проходил под лозунгом «За мир и дружбу», впоследствии — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». С 2001 года у каждого последующего фестиваля был свой лозунг.

Последний, 19-й по счету фестиваль прошел в октябре 2017 года в Сочи. Лозунг фестиваля — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». Мероприятие дважды проводилось в СССР — в 1957 и 1985 годах. Оба раза — в Москве.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Как прошел Всемирный фестиваль молодежи в 1957 году

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Фестивали молодежи проходили во многих странах Восточного блока, но праздник в Москве стал самым большим из всех — приехали свыше 34 тыс. человек из 131 страны&lt;br> На фото: москвичи встречают гостей из Южной Америки

Фестивали молодежи проходили во многих странах Восточного блока, но праздник в Москве стал самым большим из всех — приехали свыше 34 тыс. человек из 131 страны
На фото: москвичи встречают гостей из Южной Америки

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Фестиваль пришелся на середину хрущевской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости.&lt;br> На фото: церемония открытия фестиваля в «Лужниках»

Фестиваль пришелся на середину хрущевской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости.
На фото: церемония открытия фестиваля в «Лужниках»

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Делегация из ФРГ на открытии фестиваля

Делегация из ФРГ на открытии фестиваля

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу». Он появлялся на сувенирах и значках, а также на символе праздника — эмблеме земного шара с пятью лепестками-континентами&lt;br> На фото: церемония открытия Международных дружеских спортивных игр в рамках фестиваля

Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу». Он появлялся на сувенирах и значках, а также на символе праздника — эмблеме земного шара с пятью лепестками-континентами
На фото: церемония открытия Международных дружеских спортивных игр в рамках фестиваля

Фото: Александр Батанов, Валентин Мастюков / ТАСС

Другим символом фестиваля стал белый голубь мира. Во время церемонии открытия на стадионе «Лужники» (на фото) в небо выпустили 40 тыс. белых голубей, которых специально для этого выращивали и готовили к этой дате

Другим символом фестиваля стал белый голубь мира. Во время церемонии открытия на стадионе «Лужники» (на фото) в небо выпустили 40 тыс. белых голубей, которых специально для этого выращивали и готовили к этой дате

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (на фото справа) раздает автографы участникам фестиваля

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (на фото справа) раздает автографы участникам фестиваля

Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На фестивале побывали многие известные зарубежные деятели искусства: писатель Габриэль Гарсиа Маркес под впечатлением от праздника написал статью «СССР: 22,4 млн кв. км без единой рекламы кока-колы»

На фестивале побывали многие известные зарубежные деятели искусства: писатель Габриэль Гарсиа Маркес под впечатлением от праздника написал статью «СССР: 22,4 млн кв. км без единой рекламы кока-колы»

Фото: Трепетов / РИА Новости

После московского фестиваля в СССР в моду вошли кеды и джинсы. Также популярным стал бадминтон&lt;br> На фото: члены советской и мексиканской делегаций

После московского фестиваля в СССР в моду вошли кеды и джинсы. Также популярным стал бадминтон
На фото: члены советской и мексиканской делегаций

Фото: В. Гаспарянц / РИА Новости

Благодаря фестивалю 1-я Мещанская улица превратилась в проспект Мира, на Ленинградском шоссе возник парк Дружбы, рядом — улица Фестивальная, открыли стадион «Лужники» и смотровую площадку МГУ на Воробьевых горах. Специально для приема туристов были построены бассейн «Чайка», гостиницы «Украина» и «Турист»

Благодаря фестивалю 1-я Мещанская улица превратилась в проспект Мира, на Ленинградском шоссе возник парк Дружбы, рядом — улица Фестивальная, открыли стадион «Лужники» и смотровую площадку МГУ на Воробьевых горах. Специально для приема туристов были построены бассейн «Чайка», гостиницы «Украина» и «Турист»

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По мотивам фестиваля было снято несколько советских художественных фильмов, среди которых «Девушка с гитарой», «Цепная реакция», «Матрос с &quot;Кометы&quot;». Последний почти полностью сняли в дни фестиваля. Также в честь праздника были выпущены две серии почтовых марок

По мотивам фестиваля было снято несколько советских художественных фильмов, среди которых «Девушка с гитарой», «Цепная реакция», «Матрос с "Кометы"». Последний почти полностью сняли в дни фестиваля. Также в честь праздника были выпущены две серии почтовых марок

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В кинотеатре «Ударник» прошел международный кинофестиваль, на котором показали 125 фильмов из 30 стран. В программу вошли картины режиссеров Витторио де Сики, Анджея Вайды, Жак-Ива Кусто и Луи Маля. Золотые медали получили фильмы из Китая, Венгрии, СССР, Италии и Франции

В кинотеатре «Ударник» прошел международный кинофестиваль, на котором показали 125 фильмов из 30 стран. В программу вошли картины режиссеров Витторио де Сики, Анджея Вайды, Жак-Ива Кусто и Луи Маля. Золотые медали получили фильмы из Китая, Венгрии, СССР, Италии и Франции

Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи прозвучала на церемонии закрытия фестиваля и стала в западных странах ассоциироваться с СССР

Песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи прозвучала на церемонии закрытия фестиваля и стала в западных странах ассоциироваться с СССР

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Иностранцы в саду «Эрмитаж»

Иностранцы в саду «Эрмитаж»

Фото: С. Раскин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С фестиваля началась новая волна популярности джаза в Советском Союзе, мода на стиляг, этническое, африканское и латиноамериканское искусство &lt;br> На фото: мексиканцы на улицах Москвы

С фестиваля началась новая волна популярности джаза в Советском Союзе, мода на стиляг, этническое, африканское и латиноамериканское искусство
На фото: мексиканцы на улицах Москвы

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Факельное шествие на манифестации за мир и дружбу на Манежной площади

Факельное шествие на манифестации за мир и дружбу на Манежной площади

Фото: Николай Ситников / ТАСС

Прощание с итальянской делегацией на Курском вокзале

Прощание с итальянской делегацией на Курском вокзале

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Похожий молодежный фестиваль в Москве устроили еще раз — в 1985 году. Его гостями стали 26 тыс. человек из 157 стран мира&lt;br> На фото: певец Валерий Леонтьев на фестивале в августе 1985-го

Похожий молодежный фестиваль в Москве устроили еще раз — в 1985 году. Его гостями стали 26 тыс. человек из 157 стран мира
На фото: певец Валерий Леонтьев на фестивале в августе 1985-го

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

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Фестивали молодежи проходили во многих странах Восточного блока, но праздник в Москве стал самым большим из всех — приехали свыше 34 тыс. человек из 131 страны
На фото: москвичи встречают гостей из Южной Америки

Фото: Иван Шагин / РИА НОВОСТИ

Фестиваль пришелся на середину хрущевской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости.
На фото: церемония открытия фестиваля в «Лужниках»

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Делегация из ФРГ на открытии фестиваля

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу». Он появлялся на сувенирах и значках, а также на символе праздника — эмблеме земного шара с пятью лепестками-континентами
На фото: церемония открытия Международных дружеских спортивных игр в рамках фестиваля

Фото: Александр Батанов, Валентин Мастюков / ТАСС

Другим символом фестиваля стал белый голубь мира. Во время церемонии открытия на стадионе «Лужники» (на фото) в небо выпустили 40 тыс. белых голубей, которых специально для этого выращивали и готовили к этой дате

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (на фото справа) раздает автографы участникам фестиваля

Фото: Алексей Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На фестивале побывали многие известные зарубежные деятели искусства: писатель Габриэль Гарсиа Маркес под впечатлением от праздника написал статью «СССР: 22,4 млн кв. км без единой рекламы кока-колы»

Фото: Трепетов / РИА Новости

После московского фестиваля в СССР в моду вошли кеды и джинсы. Также популярным стал бадминтон
На фото: члены советской и мексиканской делегаций

Фото: В. Гаспарянц / РИА Новости

Благодаря фестивалю 1-я Мещанская улица превратилась в проспект Мира, на Ленинградском шоссе возник парк Дружбы, рядом — улица Фестивальная, открыли стадион «Лужники» и смотровую площадку МГУ на Воробьевых горах. Специально для приема туристов были построены бассейн «Чайка», гостиницы «Украина» и «Турист»

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По мотивам фестиваля было снято несколько советских художественных фильмов, среди которых «Девушка с гитарой», «Цепная реакция», «Матрос с "Кометы"». Последний почти полностью сняли в дни фестиваля. Также в честь праздника были выпущены две серии почтовых марок

Фото: Евгений Умнов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В кинотеатре «Ударник» прошел международный кинофестиваль, на котором показали 125 фильмов из 30 стран. В программу вошли картины режиссеров Витторио де Сики, Анджея Вайды, Жак-Ива Кусто и Луи Маля. Золотые медали получили фильмы из Китая, Венгрии, СССР, Италии и Франции

Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи прозвучала на церемонии закрытия фестиваля и стала в западных странах ассоциироваться с СССР

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Иностранцы в саду «Эрмитаж»

Фото: С. Раскин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С фестиваля началась новая волна популярности джаза в Советском Союзе, мода на стиляг, этническое, африканское и латиноамериканское искусство
На фото: мексиканцы на улицах Москвы

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Факельное шествие на манифестации за мир и дружбу на Манежной площади

Фото: Николай Ситников / ТАСС

Прощание с итальянской делегацией на Курском вокзале

Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

Похожий молодежный фестиваль в Москве устроили еще раз — в 1985 году. Его гостями стали 26 тыс. человек из 157 стран мира
На фото: певец Валерий Леонтьев на фестивале в августе 1985-го

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

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