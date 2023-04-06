Подписание соглашения о создании гражданской власти в Судане в третий раз отложено

Подписание политсоглашения между переходным суверенным советом Судана и представителями оппозиционных организаций, которое предусматривает создание переходной гражданской власти в стране в очередной раз отложено. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление оппозиционного движения «Силы за свободу и перемены».

«Его подписание было отложено в связи с возобновлением переговоров между военными сторонами… относительно технических аспектов реформ структур безопасности и армии, незавершенность которых стала причиной переноса сроков подписания окончательного политического соглашения, намеченного на 1 и 6 апреля»,— говорится в заявлении оппозиции.

В заявлении отмечается, что в переговорном процессе достигнут прогресс по ряду вопросов и осталось лишь прийти к согласию по последнему. После этого дорога к подписанию соглашения будет открыта, говорится в заявлении движения.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что подписание соглашения зависит от согласования сроков интеграции Сил быстрого реагирования (СБР) в состав вооруженных сил Судана. СБР были сформированы в 2013 году, еще до военного переворота в 2021-м. После прихода Переходного суверенного совета к власти в стране СБР выступали за передачу властных полномочий гражданским структурам.

Изначально стороны планировали подписать соглашение 1 апреля. На 6 апреля было назначено принятие переходной конституции Судана, после чего планировалось сформировать правительство.

25 октября 2021 года в результате военного переворота к власти пришел Переходный суверенный совет Судана. Его возглавил генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он ввел в стране чрезвычайное положение и объявил о роспуске правительства. В Судане не прекращаются массовые протесты. Оппозиция требует отстранения армии от политической жизни.

В декабре 2022-го более 50 гражданских организаций и групп, включая крупнейший в Судане оппозиционный альянс «За свободу и перемены», подписали рамочное соглашение, которое предусматривает избрание премьер-министра и президента. В МИД РФ приветствовали подписание соглашения.

Эрдни Кагалтынов