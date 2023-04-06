Греция не будет отправлять танки Leopard 2A6 на Украину

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6. Об этом он сказал в ходе заседания Постоянной комиссии по национальной обороне и иностранным делам парламента.

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП и должна отправить еще несколько. Греция направила боеприпасы различного калибра»,— сказал господин Панайотопулос (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что 6 апреля в Грецию приезжает министр обороны Украины Алексей Резников. По словам господина Панайотопулоса, визит господина Резникова в Грецию может вызвать много спекуляций по поводу военной помощи, которую Афины предоставляют Киеву. Слухи о том, что Греция предоставит Украине самолеты и ЗРК С-300, будут ходить постоянно, заявил греческий министр.

«Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности»,— подчеркнул господин Панайотопулос.

Он заявил, что повторил этот принцип перед делегацией американского сената, которая, по его словам, очень часто посещает страну в последнее время. Глава Минобороны Греции встретился с членом комитета Сената США по обороне Риком Скоттом 3 апреля. На встрече, в частности, обсуждалась модернизация инфраструктуры в порту Александруполиса, чтобы облегчить поставки вооружения Украине через него.

В октябре 2022 года Германия анонсировала поставку на Украину 100 танков из Греции и Словакии, не уточнив модель машины. В декабре в СМИ появилась информация, что Греция собирается поставить ЗРК С-300 Киеву. В МИД РФ заявили, что напомнили Афинам об обязательствах не поставлять С-300 третьим странам. Греция вошла в число стран ЕС, которые согласились совместно поставлять боеприпасы Украине и восполнять запасы на своих складах.

Эрдни Кагалтынов