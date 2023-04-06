Число обученных в ЕС военных ВСУ в апреле превысит 16 тыс.

В рамках специальной миссии Евросоюза к концу апреля спецподготовку пройдут более 16 тыс. украинских солдат, сказал командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан.

«Я командую всеми военными миссиями ЕС, в том числе новой миссией военной поддержки Украины, которая была учреждена 15 ноября. С учетом этого месяца мы должны подготовить уже более 16 тыс. украинских солдат. И мы делаем это в полной координации с нашими партнерами»,— сказал господин Блежан в ходе форума по безопасности в Центре стратегических и международных исследований (цитата по ТАСС).

Военный отметил, что союзникам нужно сокращать сроки поставок оружия на Украину, исходя в том числе из интересов Киева, а не только из планов заменить собственное вооружение.

Господин Блежан также заявил, что ЕС нужно убедиться, что Россия не выиграет конфликт на Украине. По его мнению, перед союзом сейчас стоит вопрос, какую Россию хотят видеть европейцы в будущем.

К концу 2023 года ЕС планирует подготовить 30 тыс. украинских солдат. Американские специалисты планируют обучать по 500 человек в месяц на полигоне в ФРГ. Отдельным треком проходит обучение украинских военных в Великобритании.

Подробнее о тренировочных миссиях союзников Украины — в материале «Воспитание пэтриотизма».

Эрдни Кагалтынов