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Коммерсантъ FM
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В зоне проведения контртеррористической операции в Ингушетии идет боестолкновение

В Малгобекском районе Ингушетии, в котором 3 апреля был введен режим контртеррористической операции, идет боестолкновение, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе идет боестолкновение с группой боевиков»,— сказал собеседник агентства. Он добавил, что боевики блокированы в одном из домовладений.

27 марта около полуночи возле села Кантышево Назрановского района на границе Ингушетии и Северной Осетии на пост ДПС «Волга-14» напали неизвестные: они открыли огонь по полицейским. Пострадавшие сотрудники полиции «получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», их госпитализировали. Было возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

3 апреля «в ходе поисковых операций» были обнаружены подозреваемые в нападении на пост ДПС. Подозреваемые начали стрелять по полицейским из автоматического оружия. После этого в Малгобекском районе был введен режим контртеррористической операции. 5 апреля в заброшенном доме в Аки-Юрте Малгобекского района нашли труп мужчины, «внешне схожий с 26-летним Мовсаром Коттоевым», который проходил подозреваемым в нападении на пост ДПС.

Эрдни Кагалтынов

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