Россия готовит к отправке еще две партии удобрений нуждающимся странам

Россия планирует отправить еще две партии удобрений на безвозмездной основе нуждающимся странам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RT Arabic.

«Россия многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам. Где-то в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений. Сейчас еще две партии готовятся и будут отправлены»,— сказал господин Вершинин (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. В последний раз сделка была продлена 18 марта, однако стороны расходятся по поводу определения сроков ее продления. Украина утверждает, что соглашение продлено на 120 дней, в России заявляют о продлении на 60 дней.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Малави отправлен груз с 20 тыс. т удобрений. Как сообщали в министерстве, в портах Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов заблокировано еще 262 тыс. т сельхозпродукции, которую собирались отправить в нуждающиеся страны.

Эрдни Кагалтынов