Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китай выразил готовность защищать свой суверенитет на фоне визита президента Тайваня в США

Министерство обороны Китая выразило протест против любых контактов между США и Тайванем. Ведомство заявило о готовности отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР. Таким образом Китай отреагировал на визит главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США.

«Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами. Решительно возражаем против нарушения США принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, а также любых их контактов с Демократической прогрессивной партией»,— говорится в заявлении Минобороны КНР.

Ведомство призвало Вашингтон прекратить «грубо вмешиваться в дела КНР» и приостановить любые официальные контакты с Тайванем. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет поддерживать свою боевую готовность и непоколебимо поддерживать мир, стабильность и суверенитет в Тайваньском проливе, заявили в Минобороны.

5 апреля в Калифорнии состоялась встреча президента Тайваня Цай Инвэнь и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Госпожа Инвэнь посетила США транзитом перед визитом в страны Центральной Америки. Власти КНР заявляли, что страна примет решительные ответные меры, если она встретится с Кевином Маккарти. Перед встречей Китай начал патрулирование в центральных и северных частях Тайваньского пролива.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...