Китай выразил готовность защищать свой суверенитет на фоне визита президента Тайваня в США

Министерство обороны Китая выразило протест против любых контактов между США и Тайванем. Ведомство заявило о готовности отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР. Таким образом Китай отреагировал на визит главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США.

«Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами. Решительно возражаем против нарушения США принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, а также любых их контактов с Демократической прогрессивной партией»,— говорится в заявлении Минобороны КНР.

Ведомство призвало Вашингтон прекратить «грубо вмешиваться в дела КНР» и приостановить любые официальные контакты с Тайванем. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет поддерживать свою боевую готовность и непоколебимо поддерживать мир, стабильность и суверенитет в Тайваньском проливе, заявили в Минобороны.

5 апреля в Калифорнии состоялась встреча президента Тайваня Цай Инвэнь и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Госпожа Инвэнь посетила США транзитом перед визитом в страны Центральной Америки. Власти КНР заявляли, что страна примет решительные ответные меры, если она встретится с Кевином Маккарти. Перед встречей Китай начал патрулирование в центральных и северных частях Тайваньского пролива.

Эрдни Кагалтынов