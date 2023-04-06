РЕН ТВ: в результате перестрелки с боевиками в Ингушетии погибли трое полицейских

В ходе перестрелки силовиков с боевиками в Ингушетии погибли трое полицейских, семь человек получили ранения, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По информации Telegram-канала 112, среди погибших — старший участковый и прикомандированные сотрудники МВД.

Ранее сегодня, 6 апреля, источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил о боестолкновении между стражами порядка и боевиками в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе Ингушетии. По словам собеседника агентства, силовики заблокировали преступников в одном из домовладений.

Источник 112 сообщает, что внутри заблокированного дома находятся четыре боевика, разыскиваемых за нападение на пост ДПС 27 марта. Перестрелка продолжается всю ночь. В бой с террористами вступил спецназ ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии, уточняет Telegram-канал.

27 марта около полуночи возле села Кантышево Назрановского района на границе Ингушетии и Северной Осетии на пост ДПС «Волга-14» напали неизвестные: они открыли огонь по полицейским. Пострадавшие сотрудники полиции «получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», их госпитализировали. Было возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

3 апреля «в ходе поисковых операций» были обнаружены подозреваемые в нападении на пост ДПС. Подозреваемые начали стрелять по полицейским из автоматического оружия. После этого в Малгобекском районе был введен режим контртеррористической операции. 5 апреля в заброшенном доме в Аки-Юрте Малгобекского района нашли труп мужчины, «внешне схожий с 26-летним Мовсаром Коттоевым», который проходил подозреваемым в нападении на пост ДПС.

Эрдни Кагалтынов