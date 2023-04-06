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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 6 апреля

В Москве пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава правительства России Михаил Мишустин встретится с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета кабмина.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Корабль «Союз МС-23» перестыкуют на другой модуль МКС.

В 9:30 на Новодевичьем кладбище в Москве состоится открытие надгробного памятника Владимиру Жириновскому. Мероприятие состоится в годовщину смерти основателя ЛДПР. Создателем памятника выступил народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук.

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит протокол, составленный Роскомнадзором в отношении фонда Wikimedia Foundation, Inc (НКО, одним из проектов которой является «Википедия») за неудаление из «Википедии» недостоверной информации о российской армии в зоне спецоперации.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрит апелляционную жалобу «Роснефти» на решение нижестоящего суда, отказавшего ей в иске к «Транснефти» о взыскании убытков из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба» в 2019 году.

Во Франции запланирована общенациональная акция протеста против пенсионной реформы.

В Пекине состоится встреча министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

В Афинах запланирован визит министра обороны Украины Алексея Резникова.

Во Владивостоке мировой суд рассмотрит дело жительницы Владивостока, облившей краской памятник разведчику Герою Советского Союза Рихарду Зорге.

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