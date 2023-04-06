США продолжают обсуждать со Starlink предоставление услуг спутниковой связи для Украины

США продолжают обсуждение с американской компанией Starlink, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, предоставления услуг для Украины, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ранее издание «Страна.ua» сообщало о массовых блокировках Starlink на Украине.

«Мы продолжаем разговаривать и взаимодействовать со Starlink над услугами, которые предоставляются Украине»,— сказала госпожа Сингх (цитата по ТАСС). Она подчеркнула, что на Украине продолжают пользоваться услугами Starlink, добавив, что в стране возможности для предоставления услуг связи есть и у других поставщиков.

28 марта основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец сообщил изданию «Страна.ua», что многие терминалы спутниковой связи американской компании на Украине перестают работать. По его словам, при попытке обратиться в техподдержку Space X владельцы терминалов «получают ответы о признаках мошеннических действий».

По мнению экспертов, под угрозой отключения оказались «десятки тысяч терминалов». Причем иногда спутниковый интернет блокируют даже военным — в основном тем, кто получил оборудование от волонтеров, уточняло издание.

С момента начала российской военной операции SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что получит еще 10 тыс. терминалов. В феврале SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. The Economist писал, что Starlink также блокирует используемые Украиной терминалы над присоединенными к России регионами.

Эрдни Кагалтынов