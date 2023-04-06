Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США продолжают обсуждать со Starlink предоставление услуг спутниковой связи для Украины

США продолжают обсуждение с американской компанией Starlink, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, предоставления услуг для Украины, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ранее издание «Страна.ua» сообщало о массовых блокировках Starlink на Украине.

«Мы продолжаем разговаривать и взаимодействовать со Starlink над услугами, которые предоставляются Украине»,— сказала госпожа Сингх (цитата по ТАСС). Она подчеркнула, что на Украине продолжают пользоваться услугами Starlink, добавив, что в стране возможности для предоставления услуг связи есть и у других поставщиков.

28 марта основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец сообщил изданию «Страна.ua», что многие терминалы спутниковой связи американской компании на Украине перестают работать. По его словам, при попытке обратиться в техподдержку Space X владельцы терминалов «получают ответы о признаках мошеннических действий».

По мнению экспертов, под угрозой отключения оказались «десятки тысяч терминалов». Причем иногда спутниковый интернет блокируют даже военным — в основном тем, кто получил оборудование от волонтеров, уточняло издание.

С момента начала российской военной операции SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что получит еще 10 тыс. терминалов. В феврале SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. The Economist писал, что Starlink также блокирует используемые Украиной терминалы над присоединенными к России регионами.

Эрдни Кагалтынов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...