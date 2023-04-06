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Коммерсантъ FM
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Проникшую в Trump Tower вооруженную женщину задержали

Вооруженная винтовкой женщина, проникшая в отель Trump International Hotel & Tower в Чикаго, задержана, сообщает Chicago Suntimes со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительной информации, инцидент носил бытовой характер и не был связан с терроризмом.

Издание со ссылкой на запись радиопереговоров чикагской полиции сообщает, что женщина с винтовкой, поднявшаяся на 27-й этаж Trump Tower, «устала от насилия со стороны мужа». Правоохранительные органы города сообщили Suntimes, что после задержания женщину доставили в больницу для обследования.

5 апреля в Чикаго был закрыт отель Trump International Hotel & Tower из-за сообщений о проникшей в здание женщине с винтовкой. Улицы вокруг были частично перекрыты, на место прибыли по меньшей мере два бронированных грузовых автомобиля спецназа.

Эрдни Кагалтынов

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