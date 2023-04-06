Alltech ушла с Сахалина

Как стало известно “Ъ”, Alltech, которой владеют члены семьи и бывшие бизнес-партнеры погибшего в 2020 году Дмитрия Босова, решила избавиться от своего последнего нефтегазового актива — Призаливного участка на Сахалине. Так, с января владеющая лицензией на участок структура Alltech «Пасифик Ойл Ресорсес» начала процедуру ликвидации. В Alltech объясняют отказ от лицензии «экономической нецелесообразностью» освоения участка. Прежде компания планировала продать этот актив, но не преуспела в этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Группа Alltech отказалась от освоения сухопутного Призаливного участка в Сахалинской области, рассказали источники “Ъ” и подтвердили в компании. Лицензией на этот участок владела «Пасифик Ойл Ресорсес» (100% у кипрской Elranio Holdings Ltd), которая с января этого года начала процесс ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ. В Alltech пояснили “Ъ”, что отказались от освоения участка в связи с «экономической нецелесообразностью». В Минприроды не ответили “Ъ”, вернулась ли уже эта лицензия в нераспределенный фонд.

Призаливный участок (площадь 167 кв. км) располагается на территории Ногликского района Сахалинской области. Участок находится в стадии геологоразведки, ресурсы нефти и газа по категории D0 оценивались в около 9 млн тонн и 1 млрд кубометров соответственно. В результате разведки компания планировала увеличить запасы до 21 млн тонн по категории 2P.

Акционерами группы Alltech являются родственники погибшего в мае 2020 года бизнесмена Дмитрия Босова (доля — 64,26%), который являлся основным акционером в группе. Еще 21,42% у самой Alltech, остальное принадлежит бывшим бизнес-партнерам господина Босова — Дмитрию Ага, Игорю Макарову, Олегу Шемшуку и Рафаэлю Филинову.

«Пасифик Ойл Ресорсес» получила лицензию на Призаливный участок в 2008 году, и она действовала до апреля 2033 года. По данным отчетности «Пасифик Ойл», в течение года с даты подписания отчетности (29 марта 2022 года) компания не планировала ликвидироваться и даже готовилась в 2022 году к бурению скважины №6 «Междуреченская», хотя и с переносом сроков. При этом «Пасифик Ойл» указывала, что в 2020 году она не финансировала разведку из-за последствий коронавируса. Убыток компании за 2021 год составил 7,6 млн руб.

Как сообщал “Ъ”, в 2021 году, уже после смерти Дмитрия Босова, Alltech пыталась продать «Пасифик Ойл», но безуспешно. Основным активом группы был крупнейший производитель антрацита «Сибантрацит» — в 2021 году он был продан Альберту Авдоляну. Дмитрий Босов владел и более крупными активами в российской нефтегазовой отрасли. Так, до 2008 года ему принадлежала West Siberian Resources, проданная в итоге НК «Альянс» семьи Бажаевых. Также Alltech долгое время владела лицензиями на Коровинское и Кумжинское газовые месторождения в НАО, на базе которых планировала построить завод по производству СПГ — сначала самостоятельно, затем в партнерстве с «Роснефтью». В 2018 году «Роснефть» вышла из проекта, а в конце 2020 года Alltech продала эти месторождения Виталию Южилину и его партнерам.

На фоне западных санкций против российской нефтяной отрасли некоторые небольшие компании отказываются от рисков, связанных с работой над новыми проектами, констатирует Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting. Это связано и с геополитической неопределенностью, и с ухудшением рентабельности проектов из-за технологических ограничений.

Дмитрий Козлов