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Коммерсантъ FM
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Пенсионный фонд зафиксировал рекордный профицит в 1,1 трлн руб. в 2022 году

Пенсионный фонд России закончил 2022 год с рекордным профицитом в 1,1 трлн руб., следует из аналитической записки Счетной палаты, которая есть в распоряжении РБК. Профицит образовался на фоне увеличения трансферта из госбюджета на 70% к запланированному уровню, отмечается в документе.

Доходы ПФР в 2022 году составили 12,48 трлн руб., что на 24,4% выше изначального плана, утвержденного в 2021 году. расходы выросли относительно плана на 12%, до 11,37 трлн руб., передает издание. Благодаря рекордному профициту избыточные средства ПФР выросли с 569,5 млрд руб. в 2021 году, до 1,66 трлн руб. на конец прошлого года, оценили в Счетной палате.

Как сообщает аудиторский орган, бюджетный трансферт в ПФР составил в 2022 году 6,17 трлн руб., что на 70% выше заложенного в бюджет уровня и на 64% больше, чем в 2021 году. В записке говорится, что увеличение трансферта вызвано ростом расходов на пенсии и другие социальные пенсии и новыми полномочиями фонда. В 2022 году ПФР занимается также выплатой 16 пособий и мер соцподдержки отдельным категориям граждан.

В июле 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования с 2023 года. В декабре правительство выделило Пенсионному фонду 1,5 трлн руб. для выплаты пенсий, в том числе в 2023 году. С 1 января Минтруд проиндексировал пенсии на 4,8%.

Подробнее о новой структуре — в материале «Ъ» «Фонд новой социальной ответственности».

Эрдни Кагалтынов

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