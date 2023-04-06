Суд на Сахалине приговорил иностранца к 12 годам за содействие терроризму

37-летний гражданин одной из центральноазиатских республик приговорен судом на Сахалине к 12 годам лишения свободы за оказание помощи в подготовке к совершению преступлений террористической направленности, сообщила ТАСС пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.

В управлении рассказали, что первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. В ходе заседания он полностью признал вину, заявила пресс-служба.

Как сообщили в ФСБ, иностранный гражданин является приверженцем радикальных течений ислама. Проживая на Сахалине, он связался с представителем международной террористической организации и принял решение участвовать в работе структуры. По данным ведомства, осужденный систематически переводил деньги боевикам и оказывал им иную помощь.

Эрдни Кагалтынов