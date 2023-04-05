Советник Зеленского: Украина обсудит с РФ судьбу Крыма, если ВСУ будут у границ полуострова

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибиха заявил, что Киев будет готов обсуждать с Москвой судьбу Крыма, только если украинские войска подойдут к границе полуострова. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы будем готовы открыть (дипломатическую.— “Ъ”) страницу для обсуждения этого вопроса. Это не значит, что мы исключаем вариант освобождения (Крыма.— “Ъ”) нашей армией»,— заявил господин Сибиха.

По его словам, президент Украины в последнее время более конкретно обсуждает с помощниками вопросы, касающиеся судьбы Крыма, поскольку Вооруженные силы Украины все ближе подходят к началу контранступления.

В издании со ссылкой на мартовское исследование Киевского международного института социологии отмечают, что подавляющее большинство населения Украины выступает против любых территориальных уступок. Так, 87% респондентов считают неприемлемыми любые территориальные уступки для достижения мира, а только 9% поддержали уступки, если они бы принесли устойчивый мир.

По данным исследования, 64% опрошенных украинцев хотят, чтобы Украина отвоевала все территории, включая Крым, даже если существуют риски снижения западной поддержки и затяжного вооруженного конфликта.

Ранее сегодня, 5 апреля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. По его мнению, у России нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск. В марте немецкий журнал Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что ближайшие полгода будут критически важными для военной операции на Украине. По данным издания, основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов