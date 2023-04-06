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Коммерсантъ FM
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Прокуратура США обвинила гражданина Эстонии в помощи РФ в закупке электроники

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Эстонии Андрею Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход санкций, сообщила пресс-служба ведомства. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Как заявляет прокуратура, 45-летний мужчина на протяжении 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в «нарушение норм экспортного контроля».

Обвиняемый был задержан в Эстонии 28 марта, сообщило ведомство. Как утверждают в прокуратуре, власти Эстонии конфисковали все посылки, предназначенные для господина Шевлякова, в одной из которых находилось радиоэлектрооборудование весом 130 кг.

Эрдни Кагалтынов

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