Сергей Миронов предложил главе Конституционного суда отменить мораторий на смертную казнь

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отправил председателю Конституционного суда (КС) РФ Валерию Зорькину письмо с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

«Прошу вас рассмотреть возможность пересмотреть позицию Конституционного суда Российской Федерации в отношении возможности назначения и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни судами»,— написал господин Миронов.

Необходимость возвращения смертной казни в России, по словам лидера фракции, обусловлена изменением геополитической ситуации, враждебными действиями западных стран против РФ, а также терактами и убийствами мирных граждан, которые происходят на российской территории.

По словам парламентария, решение РФ установить мораторий на смертную казнь было важным основанием для ее приглашения в Совет Европы в 1996 году, когда Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время. Как заявил господин Миронов, РФ так и не ратифицировала этот договор, а в прошлом году вышла из состава Совета Европы, поэтому обязательства, в том числе касающиеся моратория на смертную казнь, потеряли свою актуальность. Эти обязательства не имеют существенного политико-правового значения и угрожают безопасности РФ, отметил лидер фракции.

4 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь «для людей вроде Треповой». Речь идет о Дарье Треповой — обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский.

20 марта глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас сказал, что возвращение смертной казни в России будет возможно только в случае принятия новой Конституции. Так он отреагировал на предложение Сергея Миронова о введении высшей меры наказания для террористов и убийц детей.

Эрдни Кагалтынов