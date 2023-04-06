В мечети Аль-Акса вторую ночь подряд происходят столкновения палестинцев с израильской полицией

Палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а израильская полиция вторую ночь подряд предпринимает попытку штурма здания. По данным палестинского красного полумесяца, в последних столкновениях пострадали шесть человек, сообщает Associated Press.

Департамент по делам иерусалимского Вакфа и мечети Аль-Акса сообщает, что полиция вновь применила гранаты с электрошоком и резиновые пули для разгона палестинцев. Правоохранительные органы Израиля заявили, что десятки «несовершеннолетних правонарушителей» бросают в полицию камни и вынуждают силовиков действовать, чтобы восстановить законность и порядок, передает AP.

Вчера, 5 апреля, палестинское агентство WAFA сообщило о рейде полиции Израиля в мечеть Аль-Акса. По информации агентства, силовики ворвались в мечеть и применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Как сообщил палестинский красный полумесяц, израильские силовики не давали медикам добраться до места происшествия и помочь раненым. Действия Израиля осудили, в частности, Иордания и Египет.

Также 5 апреля представитель израильской армии Авихай Эдри сообщил о том, что из сектора Газа по Израилю выпущено девять ракет. По его словам, четыре из них сбили системы ПВО, а другие четыре упали на открытой местности, примыкающей к Газе.

Мечеть Аль-Акса расположена на Храмовой горе — наиболее священном для иудаизма и третьем по святости для ислама месте. Обострение израильско-палестинского конфликта происходит во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также еврейских и христианских праздников.

Подробнее — в материале «Праздничное обострение».

Эрдни Кагалтынов