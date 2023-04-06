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Коммерсантъ FM
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Тайвань сообщил об обнаружении одного самолета и трех военных кораблей КНР рядом с островом

Министерство обороны Тайваня сообщило, что зафиксировало один китайский самолет и три военных корабля КНР рядом с островом после визита президента страны Цай Инвэнь в США.

«Сегодня к 6 утра (к часу ночи по мск) были обнаружены один самолет и 3 военных корабля Народо-освободительной армии Китая вокруг Тайваня»,— говорится в заявлении ведомства (цитата по AFP).

5 апреля в Калифорнии состоялась встреча президента Тайваня Цай Инвэнь и спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Госпожа Инвэнь посетила США транзитом перед визитом в страны Центральной Америки. Власти КНР заявляли, что страна примет решительные ответные меры, если она встретится с Кевином Маккарти. Перед встречей Китай начал патрулирование в центральных и северных частях Тайваньского пролива. После визита госпожи Инвэнь в Калифорнию, Минобороны Китая выразило протест против любых контактов между США и Тайванем. Ведомство заявило о готовности отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

Эрдни Кагалтынов

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