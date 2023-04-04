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Коммерсантъ FM
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Пригожин предложил вернуть смертную казнь «для людей вроде Треповой»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь «для людей вроде Треповой». Речь идет о Дарье Треповой — обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Для людей вроде Треповой нужно вернуть смертную казнь. Поставить ее к стенке и просверлить дырку в голове. Она враг. Ее работодатели — враги. Борьба с врагами должна быть абсолютно беспощадной»,— сказал Евгений Пригожин в беседе с журналистом Telegram-канала Shot.

4 апреля Басманный суд Москвы арестовал 26-летнюю Дарью Трепову по делу о теракте. По версии следствия, она принесла в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывным устройством, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины». Позже госпожа Трепова передала статуэтку военкору Владлену Татарскому, который выступал в кафе с лекцией. Он погиб в результате детонации устройства, еще 40 человек получили ранения при взрыве.

В декабре 2022 года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил «преодолеть мораторий» на смертную казнь. По его словам, такое наказание необходимо применять к диверсантам. В марте глава «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что его партия призывает ввести «расстрел» в качестве наказания для террористов и их пособников, а также для детоубийц. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас, комментируя подобные предложения политиков, не раз отмечал, что для возвращения смертной казни необходимо принятие новой Конституции.

Олеся Павленко

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