Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области

Войска Украины завершили подготовку к наступлению в Запорожской области, стянув туда резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, контрнаступление могут начать «в любой момент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они закончили подготовку к своему так называемому "контрнаступу", стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент»,— сказал он «РИА Новости».

В феврале глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном. Bild со ссылкой на аналитиков НАТО писал, что основными направлениями контрнаступление будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Пентагон обещал помочь Украине провести успешное контрнаступление весной.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».