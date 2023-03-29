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Коммерсантъ FM
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Не время для импровизации

В МВФ предлагают объединить усилия для выхода из глобального кризиса

Колебания цен на сырьевые товары, вызывающие снижение уровня продовольственной и энергетической безопасности, могут серьезно повлиять на долгосрочный экономический рост, следует из нового доклада, подготовленного МВФ для стран G20. Аналитики фиксируют, что в сложившейся «тревожной ситуации» власти государств зачастую выбирают достаточно радикальные и при этом неграмотные меры для ее сдерживания. В фонде призывают страны действовать консолидированно, чтобы не усиливать продолжающуюся фрагментацию мировой экономики и свести к минимуму долгосрочные неблагоприятные последствия волатильности цен на сырье.

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Хотя мировые цены на продовольствие и энергоносители продолжают снижаться с пиковых значений марта прошлого года, из-за сохраняющейся волатильности цен на сырье они все еще остаются высокими и угрожают продовольственной и энергетической безопасности в мире, говорится в новом отчете МВФ. Постоянное колебание цен на сырье ведет, в частности, к повышению цен на импортные товары на внутренних рынках — и оборачивается высокой инфляцией. В рамках борьбы с ней страны «Большой двадцатки» весь 2022 год последовательно ужесточали денежно-кредитную политику, напоминают в МВФ: процентные ставки в большинстве стран (причем как развитых, так и развивающихся) росли быстро и синхронно. Некоторые государства, пытаясь поддержать собственные производства, ограничивали торговые потоки и разворачивали политику протекционизма. По оценкам МВФ, 17% реализованных странами G20 мер были связаны с ценами на продовольствие, 48% — с ценами на энергоносители, и, хотя некоторые из этих мер были отменены, они успели серьезно исказить ценообразование, из-за чего реальный вклад сырья в цены на еду и газ оценить сложно. В большинстве стран желание отрегулировать ситуацию в краткосрочной перспективе никак не соотносилось не только с долгосрочными, но и со среднесрочными целями, причем как мировыми, так и с собственно государственными, подчеркивают аналитики.

В условиях усиливающейся фрагментации экономики, о которой на прошлой неделе в очередной раз напомнила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, в фонде предлагают меры, ориентация на которые должна помочь странам выйти из сложившегося кризиса. Ключевая задача, на которой должна быть завязана денежно-кредитная политика стран,— сдерживание инфляции. Денежно-кредитную политику, при которой процентные ставки сохраняются на высоком уровне, пока снижение инфляции не станет «видно отчетливо», в МВФ поддерживают, но другие принятые государствами меры вызывают у аналитиков вопросы и опасения. Так, рекомендуется отменить те из них, которые связаны с ограничением влияния высоких мировых цен на сырье на внутренние цены на продовольствие и энергоносители,— их можно заменить на более эффективную адресную поддержку наиболее уязвимых домохозяйств. Это поможет снизить бюджетные издержки, что особенно актуально для экономик с высоким уровнем госдолга. Кроме того, как полагают в МВФ, понимание реальных цен будет способствовать более быстрому возвращению к относительно стабильным ценам на энергоносители, с одной стороны, и стимулировать развитие альтернативной энергетики — с другой.

Некоторые действия по преодолению кризиса должны предприниматься странами «не просто синхронно, но совместно», подчеркивают в МВФ. Среди них, например, обеспечение беспрепятственной международной торговли. В качестве примера успешного сотрудничества в этой сфере в докладе приводится зерновая сделка. Напомним, хотя у российской стороны остаются вопросы к выполнению ее условий, ФАО ООН в одном из последних отчетов вновь заявила, что «черноморская инициатива» помогла сдержать цены на зерно и поддержать развивающиеся страны (подробнее см. “Ъ” от 10 марта),— именно эти аргументы были одними из главных накануне ее продления 18 марта.

Кристина Боровикова

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