В тихой гавани иены водятся

Япония может войти в число наиболее успешных экономик мира по итогам 2023 года, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам ООН в своем новом отчете «World Economic Situation and Prospects 2023». Такие ожидания выглядят особенно интересно на фоне ослабления показателей других развитых стран, в том числе США и государств—членов ЕС. Японские власти, как и аналитики международных организаций, ожидают, что экономический рост страны в 2023-м будет обеспечен за счет высокого внутреннего спроса и открытия границ для туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ivan Alvarado / File Photo / Reuters Фото: Ivan Alvarado / File Photo / Reuters

По прогнозам департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, рост ВВП Японии в 2023 году составит 1,5% после (предварительно) 1,6% в 2022-м и 1,7% — в 2021-м. В докладе фиксируются некоторые проблемы, с которыми японским властям пришлось столкнуться в прошлом году и которые приходится решать в этом. Среди них — давление на промышленность из-за роста затрат на импорт, замедление внутреннего спроса и негативно сказавшиеся на экспорте карантины в Китае. Прямое воздействие военной операции РФ на Украине на экономику государства было и остается «ограниченным» (в 2020 году импорт из стран—участниц конфликта в Японию составлял всего 1,8% от общего, а экспорт в них — и вовсе 1%). При этом дополнительное инфляционное давление в стране вызвал рост цен на энергоносители, непосредственно связанный с последствиями военной операции.

На фоне фактически полярных денежно-кредитных политик США и Японии (ФРС активно повышала ставки для сдерживания инфляции, а Банк Японии, напротив, понижал их для стимуляции экономики страны) иена в первые три квартала 2022-го обесценилась почти на 25% по отношению к доллару, достигнув 32-летнего минимума. Чтобы сдержать рост курса доллара, который в октябре прошлого года превысил отметку 150 иен, японские власти провели на валютном рынке первую более чем за 20 лет интервенцию. Из-за всех перечисленных факторов в совокупности потребительские цены за год значительно выросли: если в январе рост составлял 0,2%, то к ноябрю достиг максимума за 40 лет, составив 3,7%,— впрочем, в ЕС и США к этому моменту темпы инфляции превышали японские вдвое.

Ожидается, что иена в 2023-м окрепнет на фоне замедления повышения ставок зарубежными центральными банками, а уровень инфляции снизится до 1,2% после 2% в 2022-м, полагают аналитики ООН.

Налогово-бюджетная политика Японии, утвержденная на этот год, во многом ориентирована на поддержку экономики: в декабре 2022-го правительство приняло дополнительный бюджет на сумму более $200 млрд (примерно 4% ВВП): в частности, предусмотрены субсидии для сокращения ежемесячных расходов домохозяйств на свет и газ и сдерживания цен на топливо.

Судя по данным из отчета о перспективах японской экономики, подготовленного исследовательским институтом Daiwa, к сентябрю 2022-го у домохозяйств осталось около 55 трлн иен «избыточных сбережений» — предполагается, что в условиях замедления инфляции внутренний спрос в стране восстановится. Способствовать этому будет и традиционное повышение зарплат в Японии — каждый год оно составляет около 2%, но в 2023 году японская конфедерация профсоюзов Rengo предлагает увеличить этот показатель до 5% (если это произойдет, то рост зарплат станет самым значительным за последние 28 лет). Аналитики прогнозируют чуть более высокий, чем обычно, но и не такой стремительный, как требуют профсоюзы, рост заработных плат — на 3%.

Еще одним драйвером японской экономики в 2023 году станет рост турпотока в страну.

В октябре власти сняли большинство коронавирусных ограничений, в том числе отменив квоту на число въезжающих в страну. Хотя пока турпоток отстает от показателей образца 2019 года на 80%, число туристов в Японии начиная с октября растет от месяца к месяцу примерно в два раза.

Аналитики ООН отмечают, что Япония станет в текущем году одной из самых успешных экономик — по большинству других традиционных лидеров рейтинга у организации прогнозы хуже: так, ожидается, что ВВП США в 2023-м вырастет только на 0,4% после 1,8% в 2022-м (замедление обусловлено ростом процентных ставок, который, в свою очередь, вызвал снижение потребления и сокращение реальных доходов домохозяйств), а экономический рост ЕС и вовсе составит только 0,2% против 3,3% в прошлом году (среди причин — последствия военной операции РФ на Украине: попытка снизить зависимость от ископаемых видов топлива и нарушения цепочек поставок). Япония, относительно быстро адаптировавшаяся сначала к последствиям COVID-19, а затем и к влиянию на экономику военного конфликта на Украине, выглядит в этом ряду наиболее перспективно, полагают в ООН.

Кристина Боровикова