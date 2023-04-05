Совет в безопасности

5 апреля в Кремле прошло заседание Совета безопасности, посвященное именно безопасности — на новых территориях. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников хотел бы понять, сколько еще жителям этих территорий ждать этой безопасности. А тем более этого хотели бы жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре) с главами четырех новых субъектов федерации

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (в центре) с главами четырех новых субъектов федерации

Фото: пресс-служба президента РФ

Последний раз заседание Совета безопасности открыли широкой публике, как известно, больше года назад, 22 февраля 2022 года. И оно запомнилось. Просто даже врезалось в память.

Ну как же не обратить внимание еще на одно открытое миру заседание? Тем более что за одним столом с Владимиром Путиным в ситуационном центре Первого корпуса Кремля сидели главы всех четырех новых субъектов федерации — как будто так и надо было. То есть как будто так было всегда… То есть…

В общем, обставлено все было так, будто в Кремле готовятся еще к чему-то... Как бы это сказать, резонансному… Или уже подготовились (сразу скажу: вроде обошлось).

— Сегодня нам предстоит обсудить дальнейшую работу по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях,— предупредил президент.

— Задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать эти исторически российские земли Донбасса, Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство нашей страны.

Очевидно, что до этого пока далеко. Иначе не собирали бы по этому поводу Совбез.

Владимир Путин добавил, что успехи есть, «активно восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, запускаются промышленные и сельхозпредприятия… начал действовать механизм льготной ипотеки под 2% годовых».

Последнее обстоятельство должно, конечно, раззадорить жителей остальных субъектов федерации. Но не стоит. Минусы пока перевешивают плюсы.

— Вместе с тем повторю: обстановка в этих регионах остается напряженной. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан,— рассказал Владимир Путин.— Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам.

Зато российская армия ни в чем таком не замечена.

— Причем неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах,— добавил президент России.— И есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб.

К нему, видимо, постоянно поступает новая информация.

— Кроме того, сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы, включая организованную преступность, наркоторговцев, финансовых мошенников и так далее,— признал Владимир Путин.

Между тем «так далее» беспокоят по крайней мере не меньше всех остальных.

— Как уже отмечал, нужно обязательно опираться на местные кадры, на проверенных в деле профессионалов — людей смелых, принципиальных, знающих реальную обстановку,— продолжил президент.

Главное при этом — всем участникам процесса быть уверенными в том, что в какой-то момент не будет принято, например, решение, что сейчас целесообразней оставить какую-то часть территории из новых, чем не оставлять.

Сюрпризом стало, что Владимир Путин еще раз обратил внимание на обыкновенный бандитизм (то есть ситуация драматичная):

— И вновь отмечу: во всех четырех регионах повышенное внимание следует уделить борьбе с криминалом, в том числе предотвращению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, попыток завладения чужим имуществом. Сейчас доля таких преступлений среди зарегистрированных достаточно высока.

И, видимо, становится уж точно не ниже.

— И что хочу особо подчеркнуть: противник использует для запугивания людей свое не добитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки,— заявил Владимир Путин.— Здесь действовать нужно жестко и эффективно.

Таким образом, открыто признано, что подполье существует, и, видимо, системное, если о нем говорится вслух как еще об одной настолько серьезной проблеме.

Еще одно замечание российского президента является, без сомнения, справедливым:

— Абсолютное большинство граждан в новых регионах не только сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией, но и честно, мужественно исполняют свой долг, налаживают производство, ведут бизнес, работают в больницах, детских садах, школах, вузах, на предприятиях ЖКХ городов и поселков, в органах местной власти и правоохранительных структурах. Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними — вся наша большая страна, и мы должны сделать все, чтобы их защитить.

Этого бы особенно хотелось.

Вице-премьер Марат Хуснуллин погрузил присутствующих в детали.

— Мы вошли в зиму почти со всеми запущенными объектами,— рассказал вице-премьер.— А это 48 тыс. объектов, 11 тыс. км коммуникаций… Суммарно тысячи домов были подготовлены к зиме. Газовики фактически восстановили сотни километров существующих газопроводов, построили газопровод-перемычку до Мелитополя, это 72 км, создав тем самым независимую систему газоснабжения от украинской системы… За четыре месяца была построена в Керчи, на территории Крыма была построена газоперекачивающая станция, которая обеспечивает и Крым, и необходимое давление газа для Херсонской и Запорожской областей.

Про Мариуполь Марат Хуснуллин уже рассказывал Владимиру Путину, когда тот там был, но теперь, конечно, повторил.

— Наши противники попытались устроить водную блокаду, подорвав заборное устройство водоканалов, подорвав существующие водоканалы, но мы занимались, построили семь водоводов и смогли обеспечить необходимый минимум…— говорил он.— И чтобы гарантированно обеспечить водой Донбасс, было принято решение построить независимый водовод из реки Дон до Донецка. Это 200 км, никогда мы не строили за такой срок, пять месяцев, такой водовод с такой мощностью. Сегодня он полностью готов… В ближайшее время вода поступит в Донецкую агломерацию.

Да чего уж там, работа и правда гигантская.

— Мы не только построили дороги и мосты, но и взяли их под охрану,— продолжил Марат Хуснуллин, отдельно отметив, что обеспечена охрана не только самих объектов, но и тех, кто их охраняет.

— Людей запугивали, говорили, что не надо брать деньги от России, что кто-то планирует вернуться когда-то, но при этом тренд был сломлен негативный, и сегодня люди получают деньги (пенсии и пособия.— А. К.)…

Марат Хуснуллин рассказал про запущенные школы:

— Важнейшее решение было обеспечить охрану этих школ, спасибо Росгвардии… На территории субъектов функционируют 415 медицинских учреждений…

Что ж, лояльность жителей дорого стоит. Это то, за что точно стоит платить.

— Из Донецкой агломерации люди, несмотря на то что идут каждодневные обстрелы, не хотят уезжать, люди верят, что все стабилизируется, что мы все обеспечим: и тепло, и воду, и электричество…— добавил господин Хуснуллин.

Вера эта кажется неисчерпаемой.

Но вряд ли это может быть так.

Остальная часть заседания Совбеза прошла в закрытом режиме.

И правда, лучше этого даже не знать.