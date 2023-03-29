В порядке присоединения

Новые субъекты смогут провести свои первые российские выборы по правилам, которые установят сами, следует из внесенного во вторник в Госдуму пакета поправок к избирательному законодательству. Кроме того, жители новых территорий смогут голосовать не только по паспорту, но и по «иному документу», время голосования может быть сокращено, а избирательные участки могут появиться даже за пределами этих регионов. Заодно авторы законопроекта предложили окончательно отказаться от открепительных удостоверений, которые практически не используются из-за внедрения системы «Мобильный избиратель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осенние выборы в новых субъектах РФ могут пройти по особым правилам, применявшимся в предыдущих кампаниях (на фото — выездное голосование на референдуме о присоединении ДНР к России)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Осенние выборы в новых субъектах РФ могут пройти по особым правилам, применявшимся в предыдущих кампаниях (на фото — выездное голосование на референдуме о присоединении ДНР к России)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект об изменении базового федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…» внесли в Думу сенаторы Андрей Клишас и Вячеслав Тимченко, а также группа депутатов от фракций «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». Существенная часть поправок касается выборов в новых регионах.

Так, этим субъектам предоставляется возможность самим устанавливать особенности проведения выборов и реализации отдельных положений избирательного законодательства. Это правило будет распространяться только на первые после принятия в состав РФ выборы и имеет целью «обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализацию и защиту избирательных прав граждан». В этом случае Центризбирком (ЦИК) должен будет провести правовую экспертизу соответствующего нормативного акта субъекта РФ.

Некоторые особенности предложено сразу закрепить и в федеральном законе. Например, жители новых регионов смогут использовать при голосовании вместо паспорта «иной документ», а продолжительность голосования, опять же в целях безопасности, может быть сокращена. Избирательные участки могут создаваться в том числе и за пределами этих субъектов, а порядок их образования и голосования будет определять ЦИК. Как пояснил «РИА Новости» зампред ЦИКа Николай Булаев, необходимость таких участков обусловлена тем, что механизм «Мобильный избиратель», позволяющий гражданам голосовать не по месту их жительства, работает на основе регистра избирателей и портала «Госуслуги», а жители новых регионов не всегда имеют полные реквизиты для внесения их данных в электронные системы.

Все перечисленные изменения предлагается внести в ст. 81 закона о гарантиях, которая содержит его переходные положения. Там же появится и новая норма, смягчающая требование об обязательном закрытии кандидатами счетов в зарубежных банках и отказе от любых иностранных активов. Авторы проекта хотят сделать исключение для тех, кто не может избавиться от этих активов по не зависящим от них обстоятельствам: в таком случае кандидат должен представить в избирком соответствующую информацию и изложить «обстоятельства, препятствующие соблюдению данных требований». Нарушение запрета в такой ситуации не должно служить основанием для отказа в регистрации или исключения кандидата из заверенного списка, говорится в законопроекте. При этом в поправках не уточняется, идет ли речь лишь о кандидатах, участвующих в выборах на новых территориях.

Ранее “Ъ” сообщал, что ЦИК ведет подготовку к выборам в новых субъектах РФ в плановом режиме, несмотря на то что пока там действует военное положение, во время которого выборы проводить нельзя. Во всех четырех субъектах запланировано избрать депутатов региональных парламентов и городских дум административных центров.

Помимо мер по регулированию выборного процесса на присоединенных территориях, в законопроекте предложены и более общие изменения. Например, авторы предлагают исключить из законодательства все упоминания об открепительных удостоверениях, посредством которых граждане могли голосовать не по месту постоянного жительства. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, развитие механизма «Мобильный избиратель» привело к тому, что на практике институт открепительных удостоверений стал не востребован, а возможность их применения остается лишь в небольшом количестве регионов. Напомним, что ввести систему «Мобильный избиратель» в 2017 году предложила глава ЦИКа Элла Памфилова: после президентских выборов-2018 она рапортовала, что этим механизмом воспользовались почти 5,7 млн россиян.

Среди других новелл законопроекта — открытие экстерриториальных участков в СИЗО для заключенных, находящихся вне границ своего избирательного округа. Это даст им возможность участвовать в муниципальных выборах, так как сейчас временные участки в местах лишения свободы создаются только на выборах федерального и регионального уровней. Законопроект также дает региональным избиркомам право по согласованию с ЦИКом организовывать муниципальные выборы в столицах субъектов РФ. При этом, если полномочия окружной комиссии будут возложены на комиссию субъекта, то партии и общественные организации не смогут назначить в этот избирком своих наблюдателей.

Кроме того, поправки позволяют федеральной и региональным общественным палатам назначать наблюдателей на любые выборы, а не только в тех субъектах, где такое наблюдение предусмотрено региональным законом. Возможность общественного наблюдения сформулирована как норма прямого действия, то есть подобное наблюдение на региональных и местных выборах в случае принятия проекта станет возможным во всех регионах без исключения. Наконец, законопроект обязывает кандидатов информировать избирком о получении судимости, если это событие произошло уже в ходе избирательной кампании.

Власть пытается найти решения, которые позволят в нынешней достаточно непредсказуемой ситуации обеспечить избирательной системе свободу маневра, считает политтехнолог Роман Смирнов. Предлагаемые поправки, по его мнению, позволят принимать решения, которые в зависимости от ситуации могут быть многократно изменены. «А мы помним, что на новых территориях есть проблемы не только с безопасностью, но и с населением, которое вынуждено мигрировать. Мы также видим, что международная ситуация постоянно меняется: вводятся новые санкции, идут новые атаки на чиновников»,— отмечает эксперт. И внесенный законопроект — это попытка снять риски в условиях неопределенности, резюмирует господин Смирнов.

Елена Рожкова, Анастасия Корня