На пляжах Азовщины

В пресс-центре «Парламентской газеты» прошел круглый стол, посвященный экономическому потенциалу новых российских регионов. Представляющие их сенаторы поделились оптимистическими планами восстановления этих территорий. Так, члены Совфеда от Запорожской и Херсонской областей ожидают скорого наплыва туристов. По их словам, осталось только отодвинуть линию фронта. А их коллеги, представляющие Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), напомнили, что Донбасс был настоящей жемчужиной экономики СССР, и заверили, что его промышленные предприятия вовсе не порезаны на металлолом, как думают некоторые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мероприятие открыл запорожский сенатор Дмитрий Ворона, который рассказал о паспортизации жителей региона. По его словам, на сегодняшний день почти 30% населения «получили российские паспорта или подали заявки на их получение». Господин Ворона добавил, что благодаря принятым федеральным законам стали решаться социальные вопросы и выплачиваться пенсии. «Готовимся к серьезным инвестициям, но и сами не плошаем, стараемся максимально запускать экономику»,— заверил он.

Запорожская область «в границах, которые мы сегодня контролируем» (ее северная часть, в том числе город Запорожье, подконтрольна Украине.— «Ъ»), — это сельскохозяйственный регион, поэтому в первую очередь власти решают вопросы сева и логистики, продолжил Дмитрий Ворона: «Чтобы можно было торговать продукцией, запускаем Бердянский порт, понимаем программу его развития и реконструкции». Еще одно перспективное направление — туризм, оно пока и воспринимается «с улыбкой», добавил сенатор.

«Азовское море опять стало внутренним морем РФ, и мы работаем над максимальным ростом туристических потоков, потому что места рекреации у нас достаточно серьезно развиты, очень много баз отдыха — порядка 1 тыс. на побережье. Слава Богу, случаев обстрела этих территорий у нас нет»,— рассказал Дмитрий Ворона.

По словам сенатора, с момента вхождения Запорожской области в состав РФ в экономику субъекта привлечено уже около 10 млрд руб., удалось запустить 40% промпредприятий, воссоздать 40 банковских отделений и отремонтировать около 400 км железнодорожных путей.

«Ведется активнейшее дорожное строительство, которого регион не видел за все время в составе Украины,— заявил господин Ворона.— Постепенно область оживает, люди возвращаются, открывают свой бизнес. В течение года-двух мы увидим полное экономическое восстановление».

Следом выступил сенатор от Херсонской области Константин Басюк, рассказавший, что после присоединения к России субъект стал возвращать утраченные рынки сбыта. Эффект от этого процесса первыми ощутили соседние регионы, например в Крыму подешевели клубника и помидоры. Дальнейшее продвижение сельхозпродукции на внутреннем рынке, а также переориентация поставок на Ближний Восток и Африку — одна из приоритетных задач местных властей, добавил господин Басюк.

Другая задача — приведение дорожного хозяйства в нормативное состояние.

По данным сенатора, сейчас 80% дорог в Херсонской области не отвечают требованиям. Решить проблему власти обещают до 2025-го или 2027 года в зависимости от объема финансирования.

«Это дороги, по которым вывозится зерно, поэтому они должны быть в надлежащем состоянии»,— констатировал Константин Басюк. Также в планах запуск новых направлений железнодорожных перевозок.

«Третий кластер, который, безусловно, будет развиваться,— это туризм. Херсонская область в этом случае уникальная, потому что соединяет два моря — Азовское и Черное,— продолжил сенатор.— Инфраструктура здесь создана, сейчас нужно решить вопросы безопасности, отодвинуть линию фронта, и тогда она заиграет новыми красками».

В завершение слово взяли представители Совета федерации от ДНР и ЛНР, которые напомнили, какой жемчужиной в советское время была промышленность Донбасса и какой «огромный клад» получила Россия с присоединением этой территории. «Киевский режим внедрял в массовое сознание мифы, что предприятия порезаны на металлолом. Нам предстоит бороться с этими стереотипами»,— заявила луганский сенатор Дарья Лантратова, перечислив работающие в республике промышленные производства и их экономические результаты.

Андрей Прах