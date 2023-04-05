На территории заповедника в Ростовской области зафиксирована гибель редких птиц

В охранной зоне заповедника «Ростовский» в долине Западного Маныча зафиксированы случаи массовой гибели редких птиц. Об этом сообщил замдиректора по научной работе заповедника «Ростовский», орнитолог Александр Липкович на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам орнитолога, на острове в охранной зоне заповедника обнаружено более 500 мертвых чаек хохотуний, 64 погибшие черноголовые хохотуньи (вид, внесенный в Красную книгу России). Также на территории заповедника были найдены павшие лисы и зайцы. Причина гибели птиц и зверей, по версии замдиректора заповедника, в использовании ядохимикатов для защиты полей от грызунов.

«То, что происходит на полях юга России, включая Ростовскую область, можно назвать экологической катастрофой. Тысячи и тысячи птиц и зверей уже погибли и будут продолжать гибнуть от применения на полях родентицидов (химических средств борьбы с грызунами)»,— написал Александр Липкович.

Ранее «Ъ» писал о гибели краснокнижных журавлей в Ставропольском крае, а также об отравлении зайцев и птиц ядохимикатами в Ростовской области.

«Каждый владелец полей самостоятельно приобретает и использует их практически бесконтрольно. И, как видно из сложившейся ситуации, не несет никакой ответственности за последствия. Сохранение такого положения неминуемо приведет к дальнейшей массовой гибели объектов дикой фауны, а возможно, и массовым отравлениям людей»,— написал замглавы заповедника «Ростовский».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону