Кладбище диких животных

Как стало известно «Ъ-Юг», Следственное управление Следственного комитета Ростовской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью диких животных из-за яда для грызунов на полях. Охотники зафиксировали отравления зайцев-русаков и других зверей в четырех районах региона. Эксперты отмечают, что проблема носит системный характер и нуждается в законодательном урегулировании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Юг» председатель правления Ростовского городского Общества охотников и рыболовов Андрей Жищенко, Следственное управление Следственного комитета Ростовской области РФ возбудило уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») в связи с зафиксированными случаями гибели диких зверей на территории сельхозугодий региона.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Ростовской области «Ъ-Юг» сообщили, что официальной информации по этому поводу нет.

Согласно данным Общества охотников и рыболовов, в декабре 2022 года 19 мертвых зайцев и два погибших фазана нашли в Кагальницком районе. В январе текущего года в Зерноградском районе было найдено еще шесть трупов зайцев. Также падеж был зафиксирован в Родионово-Несветайском районе, но сведений о количестве мертвых животных пока нет. Все случаи были зафиксированы представителями Минприроды. Общество охотников и рыболовов также обратилось в управление Россельхознадзора и прокуратуру.

В ноябре прошлого года, азовская районная общественная организация «Общество охотников и рыболовов» сообщила об обнаружении 73 павших зайцев-русаков.

Как рассказали «Ъ-Юг» в Ростовском городском Обществе охотников и рыболовов, внешних повреждений у погибших зверей нет. На полях, где были найдены павшие зайцы, также обнаружена отравленная пшеница.

По результатам экспертизы, в желудках и крови животных, найденных в Ново-Батайском охотничьем хозяйстве (Кагальницкий район), обнаружен бродифакум (вещество, угнетающее свертываемость крови), используемый для устранения грызунов на полях.

«На самом деле, пострадавших зверей больше. Установить, насколько сократилась популяция, можно будет в феврале, когда проведут соответствующий ежегодный учет. Нужно понимать, что отравление идет по цепочке — от мелких грызунов до тех животных, которые могут потреблять их в пищу — кошек и собак», — говорит Андрей Жищенко.

Он отмечает, что применять приманки при обработке сельхозугодий необходимо в соответствии с правилами — раскладывая их только в норы грызунов. Однако это правило было нарушено и отравленное зерно рассыпали в полях с помощью трактора. Кадры, на которых зафиксирован такой способ, опубликованы на YouTube-канале Общества охотников и рыболовов.

По информации Общества охотников, сегодня ведется проверка в отношении должностных лиц СПК АФ «Новобатайская», на полях которой было обнаружено рассыпанное отравленное зерно.

Областные профильные структуры не смогли прокомментировать ситуацию, объяснив, что эти вопросы находятся вне их компетенции.

«Вопросы гибели животных на территории Ростовской области не относятся к полномочиям Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия», — сообщили «Ъ-Юг» в Росприроднадзоре, порекомендовав обратиться в Минприроды региона.

В Министерстве природы и природных ресурсов Ростовской области, на вопрос о гибели животных в регионе «Ъ-Юг» ответили, что всеми зафиксированными случаями гибели животных на полях занимается Россельхознадзор.

«Случаев массовой гибели диких животных и птиц от пестицидов и ядохимикатов управлением на территории Ростовской области не зафиксировано. Сведениями о количестве пострадавших животных управление не располагает», — ответили «Ъ-Юг» в пресс-службе Россельхознадзора.

По данным Андрея Жищенко, применение бродифакума для защиты полей от грызунов в Кагальницком районе приостановлено. Но сообщество охотников считает, что ответственные лица должны восполнить нанесенный ущерб.

«Виновные должны приобрести живых зайцев и выпустить их на территорию пострадавшего охотничьего хозяйства», — уверен глава Ростовского городского Общества охотников и рыболовов.

Случаи гибели диких животных от отравы зафиксированы не только в Ростовской области. Как писал ранее «Ъ», в Ставропольском крае от фосфида цинка погибло более тысячи краснокнижных серых журавлей. Прокуратура региона ведет расследование. Ассоциация «Росохотрыболовсоюз» сообщает, что на Кубани в разных районах обнаружены 115 павших особей северокавказского фазана, 56 погибших зайцев-русаков и 548 особей вяхиря (разновидность голубя). Минприроды Краснодарского края направило документы в районные ОМВД для выяснения обстоятельств гибели животных. Росохотрыболовсоюз отмечает, что в ноябре — декабре в трех южных регионах были обнаружены сотни погибших от отравления животных. Ущерб может составить миллионы рублей.

«Больше всех эта ситуация волнует именно охотников, общественные организации, а не те органы, которые должны заботиться об охране природы, — говорит заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко. — На все обращения Росохотрыболовсоюза в различные органы государственной власти были получены, по сути, отписки».

В Ростовской области после обращения организации в Генеральную прокуратуру, Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура в результате проверки по фактам гибели объектов животного мира обвинила Ростовскую областную общественную охотничью организацию в неэффективной работе по выявлению причин и условий массового падежа особей зайца на территориях охотничьих угодий и потребовала принять незамедлительно конкретные меры к устранению допущенных нарушений.

«То есть получается, те, кто вскрыл факты отравления животных, и должны за это отвечать. Охотников России удивляет такое отношение к государственному охотничьему фонду. Отсутствие реакции на данную проблему порождает вседозволенность тех, кто занимается уничтожением охотничьих ресурсов», — говорит Андрей Сицко.

Анастасия Назарова